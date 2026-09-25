به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه نماز جمعه امروز(۳ مهرماه) که با حضور گسترده مجاورین و زائرین در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، خود و مردم را به تقوای الهی سفارش و اظهار کرد: این هفته در سالگرد دفاع مقدس به سر می‌بریم و از گزارش و مطالب فرمانده معظم ارتش در شمال شرق کشور نیز تشکر می‌کنیم.

امام جمعه مشهد با اشاره به اهمیت سالگرد دفاع مقدس تصریح کرد: سالگرد دفاع مقدس برای مردمی که دوران دفاع مقدس را درک نکرده بودند، موضوعیت داشت و هر سال باید این دوران مورد بحث و توجه قرار می‌گرفت تا خاطره هشت سال دفاع قهرمانانه مردم ایران با قدرت و ایمان، در مقابل چشم کسانی که آن لحظات را درک نکرده بودند، تصویر شود.

وی افزود: البته این نکته نیز قابل توجه است که معمولاً سالگرد پیروزی در یک جنگ را جشن می‌گیرند و به یاد می‌آورند، نه سالگرد شروع یک تهاجم و جنگ تحمیلی را؛ اما اینکه ما سالگرد شروع یک تهاجم ناجوانمردانه و جنگ تحمیلی بعثی‌های کافر را هر سال یادآوری می‌کنیم، به این دلیل است که مردم شرایط آن دوران را به یاد بیاورند و بشناسند که در آن شرایط چگونه به پیروزی رسیدند و عامل پیروزی آنان چه بود؛ چراکه این عامل پیروزی در همه موارد وجود دارد.

علم الهدی با اشاره به شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: امروز ما در دل دفاع قرار داریم و عزیزان ما قهرمانانه در برابر تهاجم نابکارانه دشمن خونخوار دفاع می‌کنند و مردانه ایستاده‌اند و ما دفاع آنان را امروز مشاهده می‌کنیم. بنابراین ممکن است این سؤال مطرح شود که وقتی امروز در حال دفاع هستیم، یادآوری دفاع مقدسی که در طول هشت سال پشت سر گذاشته‌ایم، چه خصوصیتی دارد و چرا امسال نیز باید سالگرد دفاع مقدس را برگزار کنیم.

دفاع امروز؛ تداوم حماسه هشت سال دفاع مقدس

امام جمعه مشهد با بیان اینکه چند نکته در این زمینه برای ما قابل توجه است، اظهار کرد: نخست اینکه تمام حماسه‌آفرینی‌هایی که رزمندگان ما امروز در مقابل دشمن دارند، تداوم حماسه‌آفرینی همان هشت سال دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: جریان هشت ساله دفاع مقدس از نظر شهامت، روحیه، قدرت و قهرمانی و همچنین از نظر احساسی که نسل جوان ما نسبت به اسلام، انقلاب، نظام و این مملکت دارد، تا به امروز تداوم پیدا کرده است و امروز من و شما شاهد این قهرمانی‌های رزمندگان در جبهه‌های نبرد حق و باطل هستیم.

علم الهدی ادامه داد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، در حقیقت تداوم همان حماسه‌ها و قهرمانی‌هاست؛ یعنی در دوران دفاع مقدس، ما همه‌چیز را یاد گرفتیم و نسل ما در آن روز برای امروز آماده شد تا در هر زمانی و در هر نسلی که تهاجم دشمن به طرف ما آغاز شود، مردانه و قهرمانانه بایستد و مبارزه کند.

امام جمعه مشهد با اشاره به بیانات امام شهید درباره دوران دفاع مقدس افزود: معظم‌له فرمودند دوران دفاع مقدس برای ملت ما ظرفیت و موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهره خودش را در ابعاد مختلف نشان دهد و ملت ایران نیز این ظرفیت را نشان داد.

وی گفت: در طول بیش از سه دهه پس از دوران دفاع مقدس، آثار و برکات جوانانی را که در دفاع مقدس رشد کردند، در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم؛ تداوم همان جوهره‌ای که جوان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس از خود نشان داد، پیدایش شرکت‌های دانش‌بنیان است، آن هم در دوران تحریم، و این همه اختراعات و افتخاراتی که نسل جوان ما به وجود آورده است، نتیجه همان هشت سال دفاع مقدس و جوهره‌ای است که جوانان ما در آن دوران از خود نشان دادند.

علم الهدی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره دفاع مقدس خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در جای دیگری می‌فرمایند مراقب باشید از مسئله دفاع مقدس که در این کشور اتفاق افتاد، غافل نشوید؛ چراکه کار بزرگی انجام گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: جوان‌هایی که در دوران دفاع مقدس نقش‌های مؤثر ایفا کردند، مانند همین جوانان و دانشجویان بودند و بسیاری از آنان جزو نخبگان بودند. دلیل نخبه بودن آنان نیز این بود که یک جوان ۲۳ ساله فرمانده لشکر شد و آنچنان توانست آن لشکر را هدایت کند و عملیات‌هایی را طراحی کند که پیش از آن هرگز انجام نداده بود، به گونه‌ای که نه‌تنها دشمنانی را که مقابل ما بودند متعجب کرد، بلکه ماهواره‌های دشمنان نیز از این توانمندی متعجب شدند.

وی تصریح کرد: این قدرت ما در هشت سال دفاع مقدس بود و امروز نیز عزیزان ما باید کاملاً به این مسئله توجه داشته باشند که ما وارث آن هشت سال هستیم؛ میراث آن هشت سال، جوانان ما را برای امروز آماده کرده و دشمن را بهت‌زده و بی‌تاب کرده است.

از دست خالی در آغاز جنگ تا اقتدار دفاعی امروز

علم الهدی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط آغاز جنگ تحمیلی اظهار کرد: باید به شروع جنگ تحمیلی توجه کنیم و ببینیم از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم. جنگ تحمیلی را در شرایطی آغاز کردیم که دست ما خالی بود و امکاناتی نداشتیم.

امام جمعه مشهد افزود: آمریکایی‌ها به مدت ۲۵ سال، یعنی یک ربع قرن، مستشاران نظامی خود را بر این کشور مسلط کرده بودند و برنامه را به گونه‌ای تنظیم کرده بودند که اگر روزی مردم بیدار شوند و در برابر آمریکا بایستند، به هیچ‌کدام از سلاح‌های آمریکایی که با پول این ملت وارد کشور شده بود، دسترسی پیدا نکنند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از روزهای نخست جنگ تصریح کرد: در روزهای اول جنگ، زمانی که پل ذهاب به تصرف دشمن درآمده بود، برادرم که در پادگان حضور داشت، نقل می‌کرد که قرار شد عملیاتی انجام شود و عده‌ای از نیروها به سمت دشمن حمله کنند و دشمن را از پل ذهاب به عقب برانند.

علم الهدی ادامه داد: قرار شد این نیروها مبارزه کنند و توپخانه ارتش نیز از آنان پشتیبانی کند. عملیات آغاز شد، اما در میانه عملیات، توپخانه ارتش خاموش شد و نیروهای ما در میان دشمن ماندند. تعدادی از آنان به شهادت رسیدند و بقیه نیز اسیر شدند.

امام جمعه مشهد افزود: این مسئله موجب ناراحتی شد و گفته شد اگر توپخانه به کار خود ادامه می‌داد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد که تعدادی از نیروهای ما شهید شوند و بقیه نیز به اسارت درآیند و این نیروها را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: پس از آن، به اسلام‌آباد غرب رفتیم و وارد پادگان اسلام‌آباد غرب شدیم. دیدیم دو طرف پادگان، قبضه‌های توپ را چیده‌اند. بسیار عصبانی شدیم و خطاب به فرمانده پادگان که یک سرهنگ بود، گفتیم شما این همه توپ در اختیار دارید، اما چرا توپخانه در زمان عملیات خاموش شد و نیروهای ما گرفتار شدند؟

علم الهدی بیان کرد: آن فرمانده در ابتدا پاسخ روشنی نداد، اما سپس مرا کنار کشید و گفت قبضه‌های توپ را می‌بینید، اما لوله‌های آن‌ها اینجا نیست. معلوم نیست لوله‌های این قبضه‌ها را در کجا پنهان کرده‌اند و نگه داشته‌اند تا اگر روزی جنگ شروع شد، ما به آن لوله‌ها دسترسی نداشته باشیم. قبضه‌ها را داریم، اما لوله‌های توپ در اختیار ما نیست.

امام جمعه مشهد با اشاره به خاطره‌ای از امام شهید درباره روزهای آغاز جنگ تحمیلی گفت: یک‌بار این خاطره را از معظم‌له شنیدم و اکنون نیز به مناسبت سالگرد دفاع مقدس آن را تکرار می‌کنم. این مطلب را شخصاً از زبان امام شهید شنیدم و ایشان در یک جلسه خصوصی برای من نقل کردند.

وی ادامه داد: امام‌ شهید فرمودند در ابتدای شروع جنگ تحمیلی، در تهران و در چهارراه قصر، در ستاد ارتش یک پناهگاه وجود داشت. ما در آن پناهگاه بودیم و اتاقی وجود داشت که من، شهید بهشتی و آقای هاشمی در آن حضور داشتیم و درباره جنگ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کردیم. در همان اتاق، فرماندهان نظامی نیز حضور داشتند و درباره اداره جنگ با یکدیگر مشورت می‌کردند.

علم الهدی افزود: امام شهید فرمودند یک روز یکی از فرماندهان نظامی آمد، مرا از در اتاق صدا زد و اشاره کرد که بیرون بیایم. وقتی بیرون آمدم، کاغذ کوچکی به من داد که در آن نوشته بود چه تعداد هواپیما، قبضه توپ، خمپاره و دیگر امکانات نظامی در اختیار داریم.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: امام شهید فرمودند آن فرمانده گفت این دارایی ما از نظر نظامی است و اگر با این وضع بخواهیم جنگ را ادامه دهیم، بیش از ۲۰ روز قدرت ادامه جنگ نداریم و پس از آن دیگر چیزی در اختیار نخواهیم داشت. بنابراین باید تصمیم بگیریم که جنگ را ادامه دهیم، همه‌چیز را متوقف کنیم یا وارد مذاکره شویم.

وی ادامه داد: امام شهید فرمودند کاغذ را گرفتم و نزد دوستان آمدم و درباره شرایط موجود بحث کردیم که چه باید بکنیم و چگونه جنگ را ادامه دهیم. در نهایت گفتند بروید و نظر امام را بگیرید.

علم الهدی افزود: امام شهید فرمودند من حرکت کردم و نزد امام آمدم و کاغذی را که فرماندهان نظامی داده بودند، به ایشان ارائه کردم و گفتم آقا، فرماندهان نظامی این کاغذ را داده‌اند و می‌گویند با این امکانات، بیش از ۲۰ روز قدرت ادامه جنگ نداریم؛ چه دستوری می‌دهید؟ امام کاغذ را از من گرفتند و فرمودند: «بروید بجنگید، خدا کمک می‌کند»

امام جمعه مشهد با بیان اینکه همین اتکا به خداوند مسیر دفاع مقدس را رقم زد، اظهار داشت: اینجا باید پرسید ما در سالگرد دفاع مقدس چه بودیم، چه داشتیم و چه کسی این مسیر را برای ما تضمین کرد؟ آیا غیر از خداوند متعال عامل دیگری وجود داشت؟

وی ادامه داد: آن خدایی که در دفاع مقدس هشت ساله ما را یاری کرد، خدای امروز ما نیز هست. خداوند نه تغییر کرده، نه ناتوان شده و نه قدرت او کاهش یافته است؛ همان خداوند، امروز نیز قدرت دارد و می‌تواند ما را یاری کند.

علم الهدی با اشاره به روند پیشرفت‌های دفاعی کشور خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، ما موشک‌ساز شدیم و موشک‌سازی ما در میانه دفاع مقدس شکل گرفت و در نهایت نیز با پیروزی ما، جنگ به پایان رسید.

امام جمعه مشهد افزود: بنابراین خدای امروز نیز همان خدای دوران دفاع مقدس است و امروز نیز به ما کمک می‌کند. امروز دنیا با همه قدرت خود به سراغ ما آمده و در برابر ما قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ما در آغاز جنگ، حتی گلوله توپ، خمپاره و سیم خاردار نداشتیم و امکاناتی که امروز در اختیار داریم، وجود نداشت؛ اما امروز به جایی از قدرت، هیبت و توانمندی دفاعی رسیده‌ایم که دنیا نسبت به آن متمرکز و شگفت‌زده شده است.

علم‌الهدی با اشاره به توانمندی جوانان ایرانی در عرصه‌های دفاعی و مهندسی معکوس گفت: امروز سلاح‌های ما مورد توجه قرار گرفته و در زمینه مهندسی معکوس نیز فعالیت‌هایی انجام می‌شود. باید دید آن کسانی که خود را در عرصه تکنولوژی بالاتر از ما می‌دانستند و مستشارانشان در این مملکت اجازه نمی‌دادند یک افسر، سرهنگ یا تیمسار ایرانی حتی به یک پیچ و مهره دست بزند، امروز شاهد چه جایگاهی از توانمندی ملت ایران هستند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران درباره توان دفاعی کشور اظهار داشت: سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد اگر دشمن دست به تهاجم بزند، سلاحی در اختیار داریم که استفاده از آن موجب شگفتی دنیا خواهد شد.

وی ادامه داد: سلاحی داریم که اگر آن را به کار بگیریم، می‌تواند ناوگان بزرگ آمریکا را در هر کجا که باشد، با موشک‌های موجود مورد هدف قرار دهد؛ ممکن است با موشک‌های فعلی گوشه‌ای از ناوگان آسیب ببیند و بتوانند آن را ترمیم کنند، اما سلاحی داریم که اگر به کار گرفته شود، آن را با همه سرنشینانش از بین می‌برد.

علم الهدی ادامه داد: برد این سلاح تنها به خلیج فارس و دریای عمان محدود نمی‌شود؛ بلکه حتی در وسط اقیانوس هند نیز می‌توانیم موشک خود را برسانیم‌

اتکای دیپلماسی و مقاومت به قدرت الهی

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد اظهار داشت: از آقای رئیس‌جمهور به خاطر اظهارات ایشان در سازمان ملل تشکر می‌کنیم، اما نکته لطیفی در بیان ایشان وجود داشت که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: رئیس‌جمهور بیان کردند که متنی را برای سخنرانی آماده کرده بودند تا در سازمان ملل ارائه کنند، اما پس از حضور در آنجا و با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، آن متن را کنار گذاشتند و متن دیگری تهیه کردند و سخنان دیگری را مطرح کردند.

علم الهدی تصریح کرد: نکته مهم این است که چه چیزی موجب شد متن قبلی کنار گذاشته شود و سخنان دیگری مطرح شود. این مسئله را نباید صرفاً یک اتفاق معمولی دانست؛ خداوند در این میان نقش داشت.

امام جمعه مشهد ادامه داد: هنگامی که رئیس‌جمهور آمریکا سخنانی را مطرح کرد، رئیس‌جمهور ما نیز سخنانی بیان کرد که دشمن را در برابر ملت ایران قرار داد و عزت ایران را در برابر دنیا نشان داد. خداوند متعال این مسیر را تغییر داد و موجب شد متن دیگری مطرح شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه خداوند در همه عرصه‌ها حضور دارد، اظهار داشت: خدا در همه‌جا هست؛ در دیپلماسی ما خدا هست، در جنگ ما خدا هست و در مبارزات ما نیز خداوند حضور دارد.

وی تصریح کرد: در عرصه رزمندگی، خداوند به خاطر اخلاص رزمندگان ما که با عشق شهادت در برابر دشمن مقابله می‌کنند، عنایات بیشتری دارد و اگر در عرصه دیپلماسی نیز همان عشق و اخلاص وجود داشته باشد، همان کمک الهی نیز در دیپلماسی شامل حال ما خواهد شد.

علم الهدی خاطرنشان کرد: امیدواریم عزیزان ما در عرصه دیپلماسی نیز به همان اخلاصی برسند که رزمندگان عزیز ما در عرصه جنگ و رزمندگی دارند تا در همه ابعاد این جنگ پیروز شویم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: پیروزی ما در هشت سال دفاع مقدس، در حقیقت یادآور عزت و عظمت این مردم و توجه خداوند به این ملت بود و امیدواریم امروز نیز به همین جهت، در نسل‌های آینده، سالگرد پیروزی و عظمت این جنگ را با همین نگاه گرامی بداریم.

وی خطبه نماز جمعه دعا کرد: خدایا، به عزت اولیای خود، سرمایه عزیز اخلاص را نصیب ما و روح همه مجاهدان و فداکاران در راه انقلاب و اسلام بفرما و ما را به کمال اخلاص موفق بدار.

علم الهدی افزود: خدایا، فرج و ظهور مولایمان بقیةالله(عج) را تعجیل بفرما و ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام بزرگوار و مظلوم ما را از ما خشنود و راضی بگردان.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه دعا کرد: خدایا، ما را در پای ستون خیمه نظام، خشنود و راضی بگردان و سایه پربرکت مقام معظم رهبری را در عین نصرت و قدرت بر سر ما مستدام بدار.

وی گفت: خدایا، دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار را نابود و منکوب بفرما و دشمنان اسلام و انقلاب را به ذلت و حقارت مبتلا بگردان.