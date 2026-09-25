امام جمعه موقت بوشهر: گردشگری مقاومت در استان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: باید از این فرصت برای معرفی سرمایه‌های گران‌سنگ سال‌های دفاع مقدس به نسل جوان و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری استفاده کنیم.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، معلمان، استادان و مجموعه‌های آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام آغاز سال تحصیلی تأکید کردند، قدرت برخاسته از دانش همراه با تقوا و اخلاق می‌تواند در برابر زیاده‌خواهی و تجاوز نظام سلطه همچون سپری مستحکم عمل کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه موضوعی مربوط به سال‌های اخیر نیست، اظهار کرد: دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و آنان همواره تلاش کرده‌اند ایران را از دستیابی به استقلال و تکیه بر توان داخلی بازدارند.

جمالی با اشاره به برخی طرح‌های تاریخی برای تجزیه ایران گفت: طرح‌هایی برای تجزیه ایران بر مبنای مسائل قومی سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده بود و این سابقه نشان می‌دهد مسئله دشمنی با استقلال و تمامیت ارضی ایران، موضوعی ریشه‌دار است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دنیا ثابت کرده است که ایستادگی ملت ایران مبتنی بر احساسات یا توهم نیست، بلکه بر تجربه، منطق و اعتقاد استوار است و دشمنان از ملتی که به توانایی‌های خود تکیه کند، هراس دارند.

دفاع مقدس؛ مدرسه‌ای برای اقتدار و مقاومت

امام جمعه موقت بوشهر در خطبه اول با بازخوانی ابعاد دفاع مقدس اظهار کرد: آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، از سوی برخی اندیشمندان غربی نیز به عنوان آغاز یک تقابل بزرگ تلقی شد و جنگ تحمیلی هشت‌ساله را نمی‌توان صرفاً نبرد میان ایران و رژیم بعث عراق دانست.

وی بیان کرد: در این جنگ، کشورهای متعددی از رژیم بعث حمایت کردند و بیش از ۳۰ کشور به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ارائه اطلاعات، تجهیزات نظامی و کمک‌های مالی در این نبرد نقش داشتند.

جمالی با بیان اینکه دفاع مقدس در حقیقت تقابل دو نوع نگاه و جهان‌بینی بود، افزود: انقلاب اسلامی با یک منظومه فکری و اعتقادی جدید در برابر نظام‌های مادی‌گرا قرار گرفت و همین موضوع موجب شد دشمنان برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد میدان شوند.

وی معنویت را نخستین مؤلفه اقتدار ملت ایران دانست و گفت: تکیه‌گاه اصلی ملت ایران در دوران دفاع مقدس معنویت، توکل و توسل بود و رزمندگان با نماز، دعا، زیارت عاشورا و ارتباط معنوی با خداوند در برابر دشمن ایستادگی کردند.

امام جمعه موقت بوشهر ولایت‌مداری را دومین مؤلفه اقتدار برشمرد و تصریح کرد: پیروزی‌های ملت ایران در دوران امام خمینی(ره) و پس از آن، در سایه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، با پیوند مردم و ولایت رقم خورده است.

جمالی سومین مؤلفه اقتدار را حضور و مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف و راهپیمایی‌ها همواره پشتوانه انقلاب بوده و باید از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقابله با تهدیدها همچنان نیازمند هوشیاری و قدرت است، گفت: امروز نیز باید شاخص‌های معنویت، حجاب، عفاف، حیا، نماز، روزه و فرهنگ ایثار در جامعه تقویت شود.

لزوم حمایت از دانش‌آموزان

امام جمعه موقت بوشهر با تسلیت رحلت آیت‌الله شبیری زنجانی، به حادثه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: در آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزانی که باید پشت نیمکت‌های مدرسه می‌نشستند، دیگر در میان ما نیستند و یاد و خاطره آنان باید زنده نگه داشته شود.

وی تأکید کرد: مبارزه با نظام سلطه ادامه دارد و شعار «مرگ بر آمریکا» هیچ‌گاه از شعار «مرگ بر اسرائیل» جدا نیست.

جمالی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت، از خیران و نهادهای مشارکت‌کننده در تأمین نوشت‌افزار و ملزومات تحصیلی تقدیر کرد و گفت: کمک به دانش‌آموزان نیازمند باید در قالب پویش‌های همدلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روز جهانی گردشگری در پنجم مهرماه، استان بوشهر را دارای ظرفیت‌های گسترده طبیعی، تاریخی و سرمایه‌گذاری دانست و افزود: توسعه گردشگری مقاومت و معرفی بیش از دو قرن سابقه ایستادگی علما و سرداران این دیار در برابر تجاوز استعمارگران و بیگانگان باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت بوشهر همچنین فرارسیدن روز آتش‌نشانی و ایمنی را به نیروهای این عرصه تبریک گفت و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

وی با گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان، بر توجه به مطالبات این قشر تأکید کرد و گفت: ناشنوایان از ظرفیت‌های علمی و مهارتی قابل توجهی برخوردارند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

جمالی همچنین با اشاره به روز سالمندان اظهار کرد: سالمندان مخزن تجربه، حکمت و دانایی هستند و نباید دوران سالمندی را پایان فعالیت و اثرگذاری دانست؛ خانواده‌ها و مسئولان باید ضمن تکریم سالمندان، برای تأمین نیازهای معیشتی و عاطفی آنان و استفاده از تجربیاتشان تلاش کنند.