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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

امام جمعه دشتستان: آمادگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

امام جمعه دشتستان: آمادگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: آمادگی همه‌ جانبه در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام حسن مصلح ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) شهرستان، جمعی از فرماندهان و پاسداران و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با تلاوت آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده، این آیه را بیانگر نقش‌آفرینی ملت ایران در عصر حاضر دانست.

وی اظهار کرد: ویژگی‌هایی که خداوند متعال برای یاران اسلام برمی‌شمارد، از جمله عشق به خدا، تواضع در برابر مؤمنان، صلابت در برابر کافران و نترسیدن از سرزنش ملامت‌گران، امروز در سیمای ملت مقاوم ایران و جبهه مقاومت تجلی یافته است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت حفظ آمادگی همه‌جانبه تأکید کرد و افزود: دشمنان نظام اسلامی با تمام توان در حال اجرای جنگی تمام‌عیار و ترکیبی علیه باورها و استقلال کشور هستند؛ اما سپاه و بسیج با تکیه بر روحیه جهادی و توکل بر خداوند، سد محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان بوده و خواهند بود.

امام جمعه دشتستان همچنین با تجلیل از ایثارگری‌های رزمندگان، جانبازان و آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس، پیشکسوتان عرصه جهاد را مصداق بارز «یجاهدون فی سبیل‌الله» دانست و گفت: تکریم پیشکسوتان، تکریم ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی است و تجربه و روحیه ایثارگری آنان باید به‌ عنوان گنجینه‌ای ارزشمند به نسل‌های جدید منتقل شود.

در ادامه این نشست، سرهنگ حاجی‌پور، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) دشتستان، گزارشی از آمادگی‌های رزمی و فرهنگی سپاه و بسیج شهرستان ارائه کرد و بر عزم جدی پاسداران و بسیجیان برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

کد مطلب 6956379

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