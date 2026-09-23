امام جمعه دشتستان: آمادگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجتالاسلام حسن مصلح ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) شهرستان، جمعی از فرماندهان و پاسداران و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با تلاوت آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده، این آیه را بیانگر نقشآفرینی ملت ایران در عصر حاضر دانست.
وی اظهار کرد: ویژگیهایی که خداوند متعال برای یاران اسلام برمیشمارد، از جمله عشق به خدا، تواضع در برابر مؤمنان، صلابت در برابر کافران و نترسیدن از سرزنش ملامتگران، امروز در سیمای ملت مقاوم ایران و جبهه مقاومت تجلی یافته است.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت حفظ آمادگی همهجانبه تأکید کرد و افزود: دشمنان نظام اسلامی با تمام توان در حال اجرای جنگی تمامعیار و ترکیبی علیه باورها و استقلال کشور هستند؛ اما سپاه و بسیج با تکیه بر روحیه جهادی و توکل بر خداوند، سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان بوده و خواهند بود.
امام جمعه دشتستان همچنین با تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان، جانبازان و آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس، پیشکسوتان عرصه جهاد را مصداق بارز «یجاهدون فی سبیلالله» دانست و گفت: تکریم پیشکسوتان، تکریم ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی است و تجربه و روحیه ایثارگری آنان باید به عنوان گنجینهای ارزشمند به نسلهای جدید منتقل شود.
در ادامه این نشست، سرهنگ حاجیپور، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) دشتستان، گزارشی از آمادگیهای رزمی و فرهنگی سپاه و بسیج شهرستان ارائه کرد و بر عزم جدی پاسداران و بسیجیان برای مقابله با توطئههای دشمنان و خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
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