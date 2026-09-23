جایگاه هشتمی کاروان ایران با ۷ مدال؛ چین ۴۷ طلا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (چهارشنبه اول مهر) وارد چهارمین روز شد.

در این روز از بازی ها، محمود نعمتی در وزن وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته به مدال طلا دست یافت و علی پاکدامن هم مدال برنز مسابقات شمشیربازی اسلحه سابر را از ان خود کرد.

با این دو مدال، مجموع مدال های کاروان ایران به ۷ مدال رسید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

در جدول توزیع مدال ها، چین با ۷۷ مدال شامل ۴۷ طلا، ۲۰ نقره و ۱۰ برنز صدرنشین است.

جدول توزیع مدال ها در بیستمین دوره بازی های آسیایی در میانه روز چهارم به این شرح است: