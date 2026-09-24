نجمه سازنچیان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه سازنجیان تنها نماینده اسلحه سابر بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، پس از صعود از مرحله گروهی و پیروزی ارزشمند ۱۵ بر ۱۳ مقابل «آناستاسیا گولیک» از قزاقستان در جدول ۳۲ نفره، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
سازنجیان در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف «زینب دایبکوا» از ازبکستان رفت و با متحمل شدن شکست ۱۵ به ۲ از صعود به جمع ۸ نفر برتر بازماند.
با حذف سازنچیان، پرونده شمشیربازی اسلحه سابر ایران در بخش انفرادی بسته شد. از شنبه ، تیم ملی مردان در بخش تیمی دیدارهای خود را آغاز می کند.
نجمه سازنچیان در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات شمشیربازی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل نماینده ازبکستان باخت و حذف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نجمه سازنجیان تنها نماینده اسلحه سابر بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، پس از صعود از مرحله گروهی و پیروزی ارزشمند ۱۵ بر ۱۳ مقابل «آناستاسیا گولیک» از قزاقستان در جدول ۳۲ نفره، راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
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