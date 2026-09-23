به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد زاهد بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استانهای غرب کشور در کردستان، با اشاره به ظرفیتهای معدنی و مرزی استانهای شمالغرب اظهار کرد: ظرفیتهای موجود در این استانها باید با رویکردی منطقهای و ملی به یک زنجیره مشترک اقتصادی و تجاری تبدیل شود.
وی افزود: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان هر کدام از ظرفیتهای مهمی در بخش معدن برخوردارند و برنامهریزی مشترک میان این استانها میتواند زمینه استفاده مؤثرتر از این مزیتها را فراهم کند.
معاون اداره کل امور استانهای وزارت صمت، توسعه زنجیره ارزش طلا را یکی از محورهای مهم همکاری منطقهای دانست و گفت: باید برای اکتشاف، استخراج، فرآوری، ایجاد صنایع پاییندستی و صادرات طلا برنامهای جامع تدوین شود.
پیشنهاد تشکیل شرکت ملی طلای ایران
زاهد پیشنهاد تشکیل «شرکت ملی طلای ایران» با محوریت شمالغرب کشور را مطرح کرد و ادامه داد: ایجاد ساختاری مشابه شرکتهای بزرگ معدنی میتواند به شکلگیری زنجیرهای کامل از اکتشاف تا تولید و صادرات طلا کمک کند.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور در این زمینه تأکید کرد و افزود: سازمان زمینشناسی، شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای معتبر میتوانند در مطالعات تخصصی و اکتشاف ذخایر معدنی نقش مؤثری داشته باشند.
معاون اداره کل امور استانهای وزارت صمت با بیان اینکه افزایش دقت مطالعات اکتشافی به شناسایی بهتر ذخایر منجر میشود، گفت: استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری باید بخشی از برنامه توسعه معدن در شمالغرب کشور باشد.
ظرفیت مرزهای کردستان و آذربایجان غربی برای تجارت منطقهای
زاهد در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت مرزی کردستان و آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای تجاری این دو استان میتواند در خدمت توسعه تولید و تجارت استانهای شمالغرب کشور قرار گیرد.
وی افزود: تقویت زیرساختهای لجستیکی و ایجاد شبکه توزیع هوشمند میتواند امکان انتقال تولیدات استانهای همجوار و صادرات آنها از مسیر مرزهای کردستان و آذربایجان غربی را فراهم کند.
معاون اداره کل امور استانهای وزارت صمت با تأکید بر ضرورت تقویت کریدور تجاری شمالغرب کشور اظهار کرد: ظرفیت مرزهای این دو استان میتواند در ایجاد مسیر تجاری میان جنوب، شمال و شمالغرب کشور مورد استفاده قرار گیرد.
زاهد هدف از برگزاری نشستهای منطقهای را ایجاد همافزایی میان استانها عنوان کرد و گفت: باید ظرفیتهای پراکنده معدن و مرز به فرصتهای مشترک اقتصادی تبدیل شود تا نتیجه آن در افزایش تولید، توسعه تجارت و ارزآوری برای کشور نمایان شود.
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