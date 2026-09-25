به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان ماهنشان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: این پیام، منشوری است که منظومه فکری و ارزشی نظام آموزش کشور را ترسیم می‌کند و مجموعه‌ای منسجم از ارزش‌ها، راهبردها و انتظارات را پیش روی نظام آموزشی قرار می‌دهد.

وی افزود: در این منظومه، دانش‌آموز و دانشجو صرفاً مخاطب نظام آموزشی نیست، بلکه یک شهروند مسئول، پاسدار هویت ملی و سرباز جبهه علم و تمدن به شمار می‌رود.

امام جمعه ماهنشان با تشریح محورهای پیام رهبر معظم انقلاب گفت: نخستین پیام، پیوند علم با ایمان و تقواست؛ به این معنا که دانش باید با فضیلت همراه باشد و علم از مسیر اخلاق و تقوا جدا نشود.

وی ادامه داد: دومین پیام، گرامی‌داشت شهدا و پیوند نسل‌هاست؛ چراکه هویت نسل امروز باید بر شانه‌های نسل دیروز بنا شود و نسل جوان با میراث فکری، فرهنگی و ارزشی شهدا آشنا باشد.

اکبری مسئولیت تاریخی نسل جوان را سومین محور این پیام برشمرد و گفت: این مسئولیت در سه سطح خودسازی فردی، پاسداری اجتماعی و نقش‌آفرینی اجتماعی تعریف می‌شود و جوانان باید نسبت به سرنوشت جامعه و کشور احساس مسئولیت داشته باشند.

وی باااشاره به چهارمین محور پیام رهبر معظم انقلاب افزود: علم به مثابه قدرت بازدارنده است و کلاس درس باید سنگر دفاع از استقلال و عزت ملی باشد.

امام جمعه ماهنشان تکریم مقام معلم و استاد را از دیگر محورهای مهم این پیام عنوان کرد و گفت: تکریم این قشر باید با توجه به عدالت اقتصادی و معیشت معلمان و استادان همراه باشد.

وی همچنین امید به آینده و انتظار موعود را از دیگر محورهای این پیام دانست و اظهار کرد: این نگاه، آموزش را در چارچوبی آینده‌نگر و مهدوی قرار می‌دهد.

اکبری مدرسه و دانشگاه را خانه دوم دانش‌آموز و دانشجو دانست و افزود: فضای آموزشی نباید صرفاً با نگاه مصرف‌گرایانه دیده شود، بلکه باید محیطی برای رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی نسل آینده باشد.

وی تأکید بر علم، مهارت و کارآفرینی را از دیگر محورهای پیام رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: آموزش باید به توانمندسازی عملی، مهارت‌آموزی و اشتغال‌آفرینی منجر شود.

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، از مواضع وی تقدیر کرد و گفت: سخنرانی عزتمندانه و قاطعانه رئیس‌جمهور در برابر دیدگان جهانیان، صدای رسای ملت ایران بود.

اکبری افزود: رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در جایگاه رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد و مواضع کشور را درباره موضوعات مختلف با صراحت بیان کرد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در سخنرانی رئیس‌جمهور اظهار کرد: تروریسم جهانی، جنایات آمریکا علیه ایران، شهدای مقاومت، قدرت مردم، انرژی هسته‌ای، تنگه هرمز، مردم مظلوم غزه و ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.

امام جمعه ماهنشان ادامه داد: از مواضع روشن و انقلابی رئیس‌جمهور که با نمایش تصاویر امام و شهدا همراه بود، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مردم از اقدامات صحیح، شجاعانه و عزتمندانه مسئولان حمایت می‌کنند، گفت: مطالبه مردم، حضور مسئولانی شجاع، مقتدر و اهل تصمیم‌گیری به‌موقع است؛ مسئولانی که در برابر دشمن بایستند و برای عزت و استقلال کشور تلاش کنند.

اکبری تأکید کرد: انتظار مردم این است که این ادبیات مقتدرانه استمرار داشته باشد تا در کنار تقویت انسجام ملی، از هرگونه زمینه‌سازی دشمن برای تحمیل مذاکره مجدد به کشور جلوگیری شود.

تسلیت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

امام جمعه ماهنشان در ادامه با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی اظهار کرد: ارتحال این عالم ربانی، فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالیقدر جهان تشیع، مصیبتی جانکاه برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان اهل بیت(ع) است.

وی افزود: آن فقیه وارسته عمر پربرکت خود را در محراب تفقه، تحقیق، تدریس، تربیت و تألیف سپری کرد و علم را با عمل و فقاهت را با تقوا درآمیخت.

اکبری تواضع، ساده‌زیستی، صفای باطن و اخلاق کریمانه را از ویژگی‌های برجسته آن مرحوم برشمرد و گفت: میراث گرانبهای ایشان در آثار علمی، شاگردان و جان‌های تربیت‌یافته مکتبش، چراغ راه آیندگان و حجتی ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: انصارالله از یک گروه منطقه‌ای به بازیگری تأثیرگذار در امنیت انرژی و معادلات راهبردی خاورمیانه تبدیل شده است.

امام جمعه ماهنشان افزود: تحولات منطقه نشان می‌دهد ابتکار عمل در برخی معادلات در اختیار انصارالله قرار گرفته است و هرگونه راه‌حل سیاسی باید واقعیت‌های موجود و شرایط طرف‌های درگیر را مورد توجه قرار دهد.

دشمن به دنبال تضعیف انسجام اجتماعی است

اکبری با بیان اینکه هدف دشمن فقط ضربه نظامی نیست، گفت: تضعیف و فروپاشی جامعه نیز بخشی از این رویارویی است و فشار اقتصادی، ایجاد نارضایتی، تشدید اختلافات و جنگ روانی می‌تواند جامعه را از درون فرسوده کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، حفظ انسجام و ایستادگی مردم در کنار قدرت دفاعی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: فلسفه تجمعات و حضورهای مردمی این است که به دشمن نشان دهیم فشار اقتصادی و جنگ روانی نتوانسته جامعه را از هم بگسلد و اراده مردم را بشکند.

وی افزود: حضور مردم در صحنه، اعلام عدم تسلیم و همچنین موجب دلگرمی نیروهای مسلح و مسئولان خط مقدم است.

اکبری با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یادآور ایثار و ازخودگذشتگی است و این ایام فرصت مناسبی برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و کاهش فاصله نسلی است.

وی افزود: باید از ظرفیت هفته دفاع مقدس برای پاسخگویی به شبهاتی که دشمن در ذهن جوانان و نوجوانان ایجاد کرده است، استفاده شود.

سیدحسن نصرالله یک راه و مکتب بود

امام جمعه ماهنشان با گرامی‌داشت سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله اظهار کرد: سید مقاومت فقط یک فرمانده یا رهبر سیاسی نبود، بلکه یک راه و یک مکتب بود.

وی افزود: درس مهم شهید سیدحسن نصرالله برای مدیران، مسئولان و نیروهای انقلابی در عرصه‌های مختلف این است که محدودیت‌ها پایان راه نیستند، بلکه میدان آزمون خلاقیت، ابتکار و باور به نصرت الهی هستند.

اکبری ادامه داد: کارآمدی حقیقی پیش از آنکه در فراوانی امکانات باشد، در توانمندسازی انسان‌ها، جلب مشارکت مردمی و توکل بر خداوند نهفته است.

وی این رویکرد را میراثی ماندگار برای جبهه مقاومت دانست و گفت: این میراث می‌تواند چراغ راه جبهه مقاومت و زمینه‌ساز تداوم ایستادگی در برابر مستکبران و دست‌نشاندگان آنان باشد.

امام جمعه ماهنشان در ادامه‌ با انتقاد از نحوه جابه‌جایی برخی نیروهای جذب‌شده با سهمیه شهرستان، اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم، موضوع نیروهایی است که با سهمیه ماهنشان در ادارات شهرستان جذب می‌شوند، اما پیش از آنکه تعهد خدمت خود را انجام دهند، از شهرستان خارج و به مرکز استان یا دیگر مراکز منتقل می‌شوند.

وی افزود: در چنین شرایطی، جایگاه ایجادشده در اداره شهرستان خالی می‌ماند و امتیاز جذب نیروی مورد نظر نیز عملاً برای شهرستان از بین می‌رود.

اکبری با اشاره به وضعیت مرکز فنی و حرفه‌ای ماهنشان گفت: یکی از گلایه‌های بنده از مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان است؛ چراکه چندین نفر با امتیاز ماهنشان جذب شده‌اند، اما متأسفانه بلافاصله به مرکز استان یا مراکز دیگر منتقل شده‌اند و اکنون مرکز فنی و حرفه‌ای ماهنشان با کمبود نیرو و مربی مواجه است.

امام جمعه ماهنشان خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه در این زمینه شد و افزود: چنانچه در این زمینه تعهدات و ضوابط جذب رعایت نشده باشد، موضوع باید بررسی و مسئولان مربوطه درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی خطاب به مدیران استانی گفت: به تمام مدیران استانی اعلام می‌کنم در صورت مشاهده چنین مواردی، از این تریبون مقدس مطالبه‌گری خواهم کرد و مدیران باید پاسخگوی مردم و مسئولان شهرستان باشند.