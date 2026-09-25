به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، فرماندار شهرستان مشگین‌شهر، اظهار کرد: در چند روز گذشته مراتع کوه کنار در دو نوبت دچار آتش‌سوزی شد که در مجموع ۱۱ هکتار از این مراتع طعمه حریق شد.

وی با اشاره به جزئیات این حوادث افزود: در آتش‌سوزی نخست ۵ هکتار از مراتع سوخت که دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد و در آتش‌سوزی دیروز نیز ۶ هکتار دیگر دچار حریق شد که علت آن به‌احتمال زیاد گرمای هوا بوده است.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر ادامه داد: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی، آتش در هر دو نوبت مهار شد و از پیشروی آن به مناطق اطراف جلوگیری به عمل آمد.

بخشی یادآور شد: باتوجه‌به گرمای هوا و خطر وقوع آتش‌سوزی در مراتع، از مردم و بهره‌برداران خواسته می‌شود در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی، مراتب را سریعاً به نیروهای امدادی اطلاع دهند تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود