محورهای رایزنی نوری المالکی با کاردار آمریکا در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، درباره تحولات سیاسی و امنیتی با استیون فاگین، کاردار آمریکا در بغداد، گفتگو کرد.

المالکی بیان کرد: مسئله انحصار سلاح در دست دولت عراق باید از طریق گفتگو و تفاهم و مطابق با چارچوب‌های قانون اساسی و قانونی حل شود.

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به اینکه روند بررسی و حل‌وفصل این پرونده حساس باید از مسیر گفتگو، تفاهم و در چارچوب فرمول‌های قانونی انجام گیرد، بر لزوم انتظار برای نتایج تحقیقات رسمی تأکید کرد.

وی در ادامه بر مخالفت عراق با استفاده از اراضی خود به عنوان محلی برای حمله به هر کشوری تأکید کرد.

در این دیدار، دو طرف با بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت پیگیری و اجرای نتایج سفر اخیر «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، به واشنگتن تأکید کردند.

از سوی دیگر، کاردار آمریکا در بغداد نیز با اشاره به اهمیت مناسبات دوجانبه، از تمایل واشنگتن برای تداوم همکاری‌ها با عراق و تعمیق شراکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبر داد.