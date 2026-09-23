«روستا بازار» در قلعه نوخرقان شاهرود افتتاح شد

حسن گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح روستا بازار در روستای قلعه نوخرقان در بخش بسطام شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: حمایت از بازارچه های محلی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: این روستا بازار در مراسمی با حضور مسئولان تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در روستای قلعه نوخرقان مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت.

بخشدار بسطام اعلام کرد: این روستا بازار با هدف توسعه بازارهای محلی، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران روستایی در روستای قلعه نوخرقان برای نخستین بار راه اندازی شده است.

گرزین همچنین افزود: عرضه مستقیم محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای رونق اقتصادی روستاها از دیگر اهداف این طرح است.

بخشدار بسطام اضافه کرد : قویت تعاونی‌های روستایی، حمایت از تولیدات بومی و محلی و فراهم کردن بستر مناسب برای عرضه مستقیم محصولات روستاییان از محورهای اجرای این طرح است.