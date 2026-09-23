  1. استانها
  2. لرستان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

مشارکت بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در خدمات بهزیستی

مشارکت بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در خدمات بهزیستی

خرم‌آباد- معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از مشارکت بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در خدمات بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی چلک ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، اظهار کرد: این سفر با هدف قدردانی از اقدامات انجام‌شده در لرستان در حوزه اجتماعی و همچنین بررسی موضوعات مشترک میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور انجام شده است.

وی افزود: هر دو دستگاه بر اساس وظایف قانونی خود در حوزه اجتماعی مسئولیت دارند و با توجه به ماهیت فرابخشی آسیب‌های اجتماعی، لازم است بیشترین ارتباط و تعامل میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور در این حوزه شکل گیرد.

محله‌محوری؛ یکی از محورهای همکاری دستگاه‌های اجتماعی

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، محله‌محوری را یکی از موضوعات مورد تأکید دولت عنوان کرد و گفت: وزارت کشور متولی هماهنگی ملی در این زمینه است و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز در سطح استان و شهرستان مسئولیت دارند.

موسوی چلک ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز از باسابقه‌ترین دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های محله‌محور به شمار می‌رود و از ظرفیت و تجربه قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.

کودکان کار، اعتیاد و حاشیه‌نشینی در اولویت همکاری مشترک

وی با اشاره به دیگر زمینه‌های همکاری مشترک سازمان بهزیستی و وزارت کشور بیان کرد: موضوع کودکان کار، کنترل و کاهش خودکشی، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و تقویت سازمان‌های غیردولتی از دیگر حوزه‌هایی است که نیازمند همکاری و تعامل میان دو دستگاه است.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: ماهیت پیچیده و فرابخشی آسیب‌های اجتماعی ایجاب می‌کند دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای پیشگیری، کنترل و کاهش این آسیب‌ها اقدامات مشترک و منسجم‌تری داشته باشند.

مشارکت بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در خدمات بهزیستی

موسوی چلک با اشاره به ظرفیت مراکز غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی گفت: بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در سراسر کشور در ارائه خدمات سازمان بهزیستی مشارکت دارند.

وی افزود: همکاری وزارت کشور می‌تواند به تقویت این ظرفیت و گسترش تعامل میان دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های غیردولتی کمک کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه اجتماعی را فراهم آورد.

کد مطلب 6956539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها