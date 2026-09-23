به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی چلک ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، اظهار کرد: این سفر با هدف قدردانی از اقدامات انجامشده در لرستان در حوزه اجتماعی و همچنین بررسی موضوعات مشترک میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور انجام شده است.
وی افزود: هر دو دستگاه بر اساس وظایف قانونی خود در حوزه اجتماعی مسئولیت دارند و با توجه به ماهیت فرابخشی آسیبهای اجتماعی، لازم است بیشترین ارتباط و تعامل میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور در این حوزه شکل گیرد.
محلهمحوری؛ یکی از محورهای همکاری دستگاههای اجتماعی
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، محلهمحوری را یکی از موضوعات مورد تأکید دولت عنوان کرد و گفت: وزارت کشور متولی هماهنگی ملی در این زمینه است و استانداریها و فرمانداریها نیز در سطح استان و شهرستان مسئولیت دارند.
موسوی چلک ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز از باسابقهترین دستگاهها در اجرای برنامههای محلهمحور به شمار میرود و از ظرفیت و تجربه قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.
کودکان کار، اعتیاد و حاشیهنشینی در اولویت همکاری مشترک
وی با اشاره به دیگر زمینههای همکاری مشترک سازمان بهزیستی و وزارت کشور بیان کرد: موضوع کودکان کار، کنترل و کاهش خودکشی، اعتیاد، حاشیهنشینی و تقویت سازمانهای غیردولتی از دیگر حوزههایی است که نیازمند همکاری و تعامل میان دو دستگاه است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: ماهیت پیچیده و فرابخشی آسیبهای اجتماعی ایجاب میکند دستگاههای مسئول با هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای موجود، برای پیشگیری، کنترل و کاهش این آسیبها اقدامات مشترک و منسجمتری داشته باشند.
مشارکت بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در خدمات بهزیستی
موسوی چلک با اشاره به ظرفیت مراکز غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی گفت: بیش از ۲۱ هزار مرکز غیردولتی در سراسر کشور در ارائه خدمات سازمان بهزیستی مشارکت دارند.
وی افزود: همکاری وزارت کشور میتواند به تقویت این ظرفیت و گسترش تعامل میان دستگاههای دولتی و مجموعههای غیردولتی کمک کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه اجتماعی را فراهم آورد.
نظر شما