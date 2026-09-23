به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبریزی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران، با صدور حکمی مهدی آذرشب را به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه‌ای خود منصوب کرد.

در این حکم، بر اهمیت حوزه فرهنگ و رسانه در تبیین خدمات بنیاد شهید و تقویت ارتباط این نهاد با جامعه ایثارگران تأکید شده است.

آذرشب با توجه به سوابق خود در حوزه مدیریت رسانه، روابط عمومی و همکاری با نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای، مأموریت دارد در زمینه ارتقای پوشش خبری فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران فعالیت کند.

انتقال و انعکاس ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی حوزه ایثار و شهادت و تقویت تعامل رسانه‌ای با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از دیگر محورهای مورد تأکید در این حکم عنوان شده است.