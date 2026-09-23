معرفی هیئت انتخاب سیزدهمین دوسالانه ملی سرامیک؛ مهلت فراخوان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دوسالانه هنر سرامیک ایران، هیئت انتخاب سیزدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران، با اعلام کورش آریش دبیر سیزدهمین دوسالانه هنر سرامیک ایران معرفی شدند.

بر این اساس، بهزاد اژدری، مرضیه تقیخانی، نفیسه خلج، زروان روحبخشان، هادی محبعلی و مهران هوشیار، هیئت انتخاب سیزدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران را تشکیل می‌دهند.

کورش آریش دبیر این دوره در بخشی از حکم اعضای هیئت انتخاب نوشته است: «سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران با درونمایه مختصات فردی، عرصه‌ای برای حضور و هم‌نشینی رویکردهای متنوع و آزاد هنری است. در این مسیر، تکیه بر معیارهای ارزیابی آثار در چارچوب رسانه سرامیک به همراه تحلیل نقادانه، امکان آن را فراهم می‌سازد که تکثر دیدگاه‌ها و تجربه‌های شخصی، در گزیده آثار دوسالانه بازتاب یابد. از این رو به پشتوانه سوابق و دانش تخصصی شما در عرصه هنر سرامیک، بی‌تردید حضور شما در این جمع، به ارتقای شاخصه‌های انتخاب و غنای گفتمانی این رویداد کمک خواهد کرد. امیدوارم این همکاری، زمینه‌ساز رخدادی پربار برای جامعۀ هنر سرامیک ایران باشد.»

بر اساس فراخوان دوسالانه، پذیرش و انتخاب آثار در ۲ مرحله انجام می‌پذیرد. در مرحله اول، تصاویر آثار بررسی می‌شود و در صورت پذیرش، در مرحله دوم، اصل آثار به دبیرخانه ارائه و انتخاب نهایی انجام خواهد شد. مهلت ثبت نام در سایت ۲salane.ir تا روز ۲۸ مهر تمدید شده است.