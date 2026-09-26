والیبال ایران مقابل قرقیزستان؛ نخستین رویارویی بزرگسالان دو تیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا از روز پنجم مهرماه آغاز می‌شود و ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات تا یازدهم مهرماه برای کسب مدال به رقابت خواهند پرداخت. تیم ملی ایران که در گروه B این رقابت‌ها کنار اندونزی، تایلند و قرقیزستان قرار گرفته است، در اولین بازی خود از ساعت ۴:۳۰ بامداد یکشنبه پنجم مهرماه برابر قرقیزستان صف‌آرایی خواهد کرد.

در آخرین رده‌بندی جهانی، قرقیزستان با ۵۳.۱۷ امتیاز در رتبه ۸۱ قرار دارد و ایران نیز با ۲۱۴.۴۰ امتیاز جایگاه نوزدهم جهان را به خود اختصاص داده است. با این حال، این مسابقه نخستین تجربه رویارویی تیم‌های بزرگسالان دو کشور خواهد بود و ایران تاکنون در رده بزرگسالان برابر قرقیزستان بازی نکرده است.

شاگردان روبرتو پیاتزا در حالی وارد بازی‌های آسیایی ناگویا می‌شوند که در آخرین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورده‌اند و حالا در این مسابقات به دنبال قرار گرفتن در جمع مدعیان مدال هستند. کادر فنی تیم ملی ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۱۳ بازیکن را در فهرست خود قرار داده است. عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور پاسورهای تیم هستند و امین اسماعیل‌نژاد و علی حاجی‌پور در پست قطر پاسور حضور دارند.

مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست و مبین نصری دریافت‌کنندگان قدرتی ایران هستند. محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و یوسف کاظمی نیز در پست مدافع میانی به میدان خواهند رفت و حسین حاجی‌کلاته تنها لیبروی تیم ملی در این رقابت‌هاست.

ایران پس از دیدار برابر قرقیزستان، در ادامه مرحله گروهی باید مقابل اندونزی و تایلند قرار بگیرد و تلاش خواهد کرد با کسب نتایج لازم، جایگاه مناسبی در جدول گروه B به دست آورد.

تیم‌های ملی بزرگسالان ایران و قرقیزستان تاکنون سابقه رویارویی با یکدیگر را نداشته‌اند و دیدار دو تیم در بازی‌های آسیایی ناگویا نخستین تقابل رسمی آنها در رده بزرگسالان خواهد بود. با این حال، دو کشور در رده‌های پایه چند بار مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ تیم نوجوانان ایران در سال ۲۰۲۳ در لیگ ملت‌های آسیای مرکزی با نتیجه سه بر یک قرقیزستان را شکست داد و در دیداری دیگر برابر تیم «ب» این کشور به پیروزی سه بر صفر رسید. یک سال بعد نیز تیم جوانان ایران در همین رقابت‌ها برابر قرقیزستان قرار گرفت که این بار نماینده قرقیزستان با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید. به این ترتیب، در سه تقابل ثبت‌شده در رده‌های پایه، سهم ایران دو پیروزی و سهم قرقیزستان یک برد بوده است.