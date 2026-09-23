برگزاری «میدان یار» در ۱۵ شهرستان استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمد ولی‌زاده، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز برنامه «میدان یار» همزمان با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این برنامه از چند روز گذشته در شهرستان‌های استان تهران آغاز شده و آموزش‌های مختلف در چهار محور نظامی، امدادگری، فرهنگی و بسیج و رسانه در میادین و تجمعات مردمی ارائه شده است.

وی افزود: هلال‌احمر، اورژانس، بسیج، اصحاب رسانه و مجموعه‌های فرهنگی در اجرای این برنامه مشارکت داشته‌اند و مسابقات نیز در سطح شهرستان‌ها، محله‌ها و روستاها برگزار شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانستند به صورت خانوادگی یا در قالب تیم‌های خواهران و برادران در مسابقات حضور پیدا کنند و دانش‌آموزان نیز در بخش «میدان نو» به رقابت پرداختند.

ولی‌زاده بیان کرد: مرحله مقدماتی مسابقات در شهرستان‌های استان تهران برگزار شده و اکنون مرحله فینال شهرستانی در حال برگزاری است تا تیم‌های برتر ۱۵ شهرستان مشخص شوند.

وی گفت: از هر شهرستان یک تیم خانوادگی، یک تیم خواهران، یک تیم برادران و یک تیم «میدان نو» به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند و پس از برگزاری رقابت‌ها در این مرحله، منتخبین استان تهران برای حضور در مرحله ملی معرفی خواهند شد.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به برگزاری نخستین برنامه «میدان یار» در شهرستان قرچک افزود: نخستین برنامه در قرچک برگزار شد و عوامل سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز برای ضبط این مسابقات در محل حضور پیدا کردند.

ولی‌زاده در پایان گفت: بخش‌های ضبط‌شده این مسابقات هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش می‌شود.