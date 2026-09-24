آغاز مسابقات قهرمانی کشور سافاری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، راند اول مسابقات قهرمانی کشور رالی خانوادگی خودروهای ۲ دیفرانسیل سافاری به میزبانی آذربایجان شرقی صبح پنجشنبه دوم مهر ماه با حضور لیلا بنام معاون امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی، لیلا جاویدان معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، سیامک امیرخیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان و برخی مسئولین شهری با شرکت ۵۰ ورزشکار نقشه خوان و راننده از شهر جدید شهریار به سمت روستای تاریخی کندوان برگزار شد.

گفتنی است، این رقابت ها بمناسبت گرامیداشت شهید دکتر حسین ذکی دیزجی دانشمند هسته ای ایران که در جنگ رمضان به شهادت رسید برگزار و به مدت ۲ روز ادامه خواهد داشت.