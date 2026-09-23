«آوازهای دوردست ۲» افتتاح شد؛ انعکاسِ فریاد آزادگان در کالبد هنر 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایشگاه «آوازهای دوردست ۲» که روایتی از تجربه ۵ هنرمند آزاده در اردوگاههای عراق است، با زبان هنر خاطرات و نگاه هنرمندان را از ۳۱ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری پیش روی مخاطب قرار دادهاند.
حسین یاوری استاد دانشگاه تهران که مدیریت صنایع دستی ایران را طی ۳۰ سال بر عهده داشته است، با درود به رهبر شهید، شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و آزادگان به لحظات عبور از میدان مین و عزم راسخ رزمندگان برای شهادت اشاره کرد و افزود: آزادگان انسانهایی از جنس این دنیای خاکی نیستند و سیره و روحیه آنان همواره باید مورد احترام و تکریم جامعه باشد. حسین بزرگی وقتی از جبهه برگشت، جانباز شیمیایی بود. در حالی که او تحصیلات آکادمیک خود را رها کرده بود که به جبهه برود. او در زمان دانشجویی خواهش میکرد که نمره خودش را بدون هیچ امتیازی بگیرد و این نشات گرفته از روح بزرگی بود که او برای ایثار داشت.
وی بیان کرد: دوران اسارت، دوران بسیار سختی است و میدانم وقتی اسیر در اردوگاههای عراق شدیم، رزمندگان چه رنجی را تحمل کردند بهویژه که دائما مورد شکنجه قرار میگرفتند. نمایشگاه «آوازهای دوردست ۲» که به همت دفتر هنر و ادبیات اسارت حوزه هنری برگزار شده یکی از جاهایی است که به ارزش آزادگان ارج مینهد.
یاوری در بخش دیگری از سخنانش خاطرهای از سفر به حرم امیرالمومنین (ع) را بازگو کرد و با اشاره به نقش هنر و خوشنویسی در تمدن اسلامی، یادآور شد که هنرمندان آزاده توانستهاند با وجود تمامی محدودیتها، از ابزارهای هنری برای بیان هویت و مقاومت خود استفاده کنند.
وی در پایان از حاضران در این آئین افتتاحیه خواست تا آزادگان هنرمند یعنی محمدرضا ورسیده در حوزه نقاشی، رضا اندرواژ در خوشنویسی، عباس فلاحتی در گرافیک، شعاعالدین فلاحدوست در سوختهنگاری و حسین اکبری را که در زمینه علامتسازی و فلزکاری هنرآفرینی کرده مورد تشویق قرار دهند.
بهروز بوشهری قائم مقام وزارت نفت در دوره وزیری شهید تندگویان، در بخش دیگر این آئین افتتاحیه گفت: بزرگترین هنر آزادگان این است که در سال های اسارت و با وجود شکنجهها، مقاومت کردند ولی به دشمن پاسخ مثبتی ندادند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مقاومت اسرا در برابر شکنجهها در اردوگاههای عراق گفت: در دوره جنگ رفته بودیم تا پالایشگاه آبادان را از مقابل تیرها نجات دهیم که اسیر شدیم. من یک نفر بودم و چون مدیرعامل شرکت نفت بودم باید میرفتم و طوری هم پالایشگاه حفظ شد که از ۵ واحد پالایشگاه یکی از آنها فقط از بین رفت و ۴ واحد دیگر سالم ماندند. ترامپ اینها را نمیفهمد و از رسانهها میخواهد فقط حرفهای غلط او را منعکس کنند.
بوشهری در ادامه با روایت طنزی تلخ از مواجهه با بازجویان عراقی، به شکنجهگاههایی اشاره کرد که در آن با وجود شکنجههای شدید، روی دیوارهایش نوشته بودند؛ «شما مهمان ما هستید، نه اسیر ما».
وی در این باره عنوان کرد: در دوره اسارت یک روز اعتصاب غذا کردم و گفتم میخواهم مدیر را ببینم. بعد که به دیدار مدیر رفتم گفتم عربهای ایران به قدری ارزش برای میهمان قائل میشوند که تا او ننشیند و غذا نخورد صاحب خانه نمینشیند و میایستد. شما در شکنجهگاه نوشتهاید که شما میهمان ما هستید و نه اسیر ما در حالیکه اینچنین ما را شکنجه میکنید.
نمایشگاه «آوازهای دوردست ۲» تا ۷ مهر، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در گالری خانه عکاسان حوزه هنری میزبان بازدیدکنندگان است.
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