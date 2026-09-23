تبلیغات دارویی و درمانی بدون رعایت ضوابط قانونی درفضای مجازی مجاز نیست

حسین اسداللهی، معاون سازمان نظام پزشکی قم، در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات در حوزه سلامت، گفت: تمامی فعالان حوزه پزشکی و همچنین افرادی که در فضای مجازی و محیط‌های عمومی اقدام به تبلیغات محصولات و خدمات سلامت‌محور می‌کنند، باید قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه دامنه این مقررات طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات را دربرمی‌گیرد، اظهار کرد: مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و همچنین امور پزشکی، مشمول ضوابط مربوط به تبلیغات هستند و تبلیغ‌کنندگان باید پیش از انتشار هرگونه محتوا، از رعایت مقررات مربوط اطمینان حاصل کنند.



معاون سازمان نظام پزشکی قم افزود: محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که برای تولید، واردات و توزیع آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند، در چارچوب این مقررات قرار می‌گیرند و تبلیغات آنها نیز باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.



اسداللهی ادامه داد: در حوزه دارویی نیز تمامی اقلام دارویی، مواد اولیه، ملزومات دارویی و مکمل‌ها که مشمول قوانین و ضوابط دارویی وزارت بهداشت هستند، تابع مقررات تبلیغاتی بوده و مرجع استعلام در این زمینه سازمان غذا و دارو است.



وی درباره تجهیزات پزشکی نیز گفت: تمامی مواردی که مشمول آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و اصلاحیه‌های آن هستند، در صورت تبلیغ، باید مطابق ضوابط تعیین‌شده مورد توجه قرار گیرند.



معاون سازمان نظام پزشکی قم همچنین با اشاره به تعریف «امور پزشکی» در این ضوابط تصریح کرد: کلیه خدمات حوزه سلامت که توسط شاغلان حرف پزشکی و وابسته و مؤسسات درمانی ارائه می‌شود، در صورتی که در چارچوب نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای قرار داشته باشند، مشمول مقررات مربوط به تبلیغات خواهند بود.



اسداللهی خاطرنشان کرد: حتی محصول، ماده یا خدمتی که به‌صورت مستقیم در تعاریف فوق قرار نگیرد، اما برای آن هرگونه اثر درمانی، تشخیصی، پیشگیری، بازتوانی یا ارتقای سلامت ادعا شود نیز مشمول این ضوابط خواهد بود.



وی با تأکید بر ضرورت توجه فعالان حوزه سلامت و تبلیغات به قوانین موجود، از جامعه پزشکی و تمامی افرادی که در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و محیط‌های عمومی اقدام به تبلیغ محصولات یا خدمات مرتبط با سلامت می‌کنند خواست، پیش از انتشار تبلیغات، نسبت به انطباق محتوای تبلیغاتی با قوانین و اخذ مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنند.



معاون سازمان نظام پزشکی قم در پایان از همکاری جامعه پزشکی و فعالان این حوزه در اجرای دقیق قوانین و مقررات قدردانی کرد و گفت: رعایت ضوابط تبلیغاتی در حوزه سلامت، نقش مهمی در جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست به مردم و صیانت از سلامت جامعه دارد.