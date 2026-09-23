جشن پایان رفع تداخلات اراضی در لرستان تا سه ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به شناسایی و رفع تداخلات میان اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم شده است.

وی افزود: اجرای این قانون با هدف تعیین دقیق وضعیت اراضی و رفع اختلافات میان اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم، با جدیت در دستور کار استان لرستان قرار دارد.

تعیین تکلیف ۱۴۷۰ پلاک از مجموع ۱۵۵۳ پلاک مشمول

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ارائه گزارشی از روند اجرای این طرح در استان تصریح کرد: از مجموع ۲۱۹۶ پلاک موجود در لرستان، تعداد ۱۵۵۳ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات اراضی هستند که تاکنون ۱۴۷۰ پلاک تعیین تکلیف شده و اطلاعات مربوط به آنها در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده است.

کردعلیوند ادامه داد: تعیین تکلیف این تعداد پلاک، نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند اجرای عملیات رفع تداخلات اراضی در استان است و اقدامات برای تعیین تکلیف پلاک‌های باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

ثبت ۶۴ هزار و ۷۰۰ هکتار به عنوان مستثنیات

وی درباره آثار اجرای این طرح برای کشاورزان و بهره‌برداران نیز گفت: در جریان بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، ۶۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی که پیش از این در زمره اراضی ملی قرار داشتند، پس از بررسی‌های دقیق به عنوان مستثنیات ثبت شده‌اند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: این روند می‌تواند در تعیین دقیق حقوق بهره‌برداران و شفاف شدن وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از اراضی نقش مؤثری داشته باشد.

تثبیت یک میلیون و ۴۱۵ هزار هکتار اراضی ملی

کردعلیوند با ارائه گزارش نهایی از وضعیت اراضی استان اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی لرستان به عنوان اراضی ملی تثبیت شده و ۵۱۵ هزار هکتار نیز به عنوان اراضی غیرملی و مستثنیات ثبت شده است.

جشن پایان رفع تداخلات اراضی تا سه ماه آینده

وی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تکمیل این فرآیند گفت: این نوید را به مردم شریف استان می‌دهیم که جشن رفع تداخلات اراضی لرستان تا سه ماه آینده برگزار خواهد شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: با تکمیل فرآیند رفع تداخلات، گامی مهم در تعیین تکلیف اراضی استان و پایان دادن به اختلافات ملکی میان مردم و دولت برداشته خواهد شد.