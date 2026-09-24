دولت برای بازگشت پروازهای ایران به بغداد و عمان کوتاه نیاید

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به مقصد فرودگاه‌های کشورهای مختلف، با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه پروازهای ایران، بر ضرورت پیگیری دولت برای رفع این محدودیت‌ها تأکید کرد.

رفیعی گفت: تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نوعی یک جنایت به شمار می‌رود، زیرا حقوق مردم را تضییع می‌کند. مردم حق دارند رفت‌وآمد، کسب‌وکار و سفرهای هوایی خود را انجام دهند و نمی‌توان به هر دلیلی این فعالیت‌ها را مختل کرد.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد گردشگری و بیش از ۸۰ درصد ورود و خروج ما به چهار کشور همسایه شامل عراق، ترکیه، افغانستان و عمان بوده است. متأسفانه کشور عمان با لغو پروازهای به ایران و از ایران، در حق کشور ما جفا کرده است.

عمان با لغو پروازهای ایران جفا کرد

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: ما طی سال‌های گذشته مراودات خوبی با عمان داشتیم و خودمان این کشور را به عنوان یک میانجی معرفی می‌کردیم. با این حال، اکنون عمان پروازهای خود به ایران و از ایران را لغو کرده و دولت نیز باید برای مذاکره و حل این مسئله اقدام کند.

وی درباره وضعیت پروازهای ایران و عراق نیز یادآور شد: عراق اعلام کرده است که پروازها به نجف برقرار باشد، اما به طور کلی دولت عراق حق نداشت اعلام کند پروازهای بغداد و ایران و بالعکس ممنوع است.

دولت عراق اعلام می‌کند که پروازها به فرودگاه بغداد انجام نشود، اما پروازها به نجف همچنان برقرار باشد. مگر می‌شود یک کشور به یک فرودگاه اجازه دهد پروازهایش به ایران برقرار باشد و به فرودگاه دیگر چنین اجازه‌ای ندهد؟ اتفاقاً فرودگاه نجف که اجازه داده پروازهایش به ایران برقرار باشد، فرودگاهی است که بخش خصوصی در آن حاکم است؛ اما به طور کلی دولت عراق حق نداشت اعلام کند پروازهای بغداد و ایران و بالعکس ممنوع است

رفیعی تاکید کرد: سالانه حدود ۳.۵ میلیون نفر از اتباع عراق به ایران می‌آیند و حدود ۳.۵ میلیون نفر از مردم کشور ما نیز به عراق سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، عراق پروازهای ایران را تحریم می‌کند تا پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی امکان رفت‌وآمد نداشته باشند.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که مسئولان امر ما خیلی راحت در برابر هر تحریمی تمکین می‌کنند. باید به این موضوع کمک شود. اکنون بخشی از تردد میان ایران و عراق به صورت زمینی انجام می‌شود، اما این به معنای آن نیست که دولت باید در برابر چنین تصمیمی کوتاه بیاید.

پروازهای ایران به ترکیه همچنان برقرار است

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: افغانستان نیز در حال تردد به ایران و از ایران است و تعداد این مسافران نیز کم نیست.

وی درباره وضعیت پروازهای ایران و ترکیه اظهار کرد: در خصوص پروازهای ترکیه، دو ایرلاین ایرانی با مشکل مواجه شده‌اند، اما سایر شرکت‌های هواپیمایی ایران همچنان به ترکیه پرواز دارند و در این پروازها با مشکل خاصی مواجه نشده‌ایم.

چین تحریم‌های هوایی ایران را قبول نکرد

رفیعی ادامه داد: چین رسماً اعلام کرد که تحریم‌های هوایی ایران را قبول ندارد و به هر حال اقدام مهمی انجام داد. اکنون پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به چین، مالزی و اندونزی انجام می‌شود و برای برخی دیگر از کشورهای توریست‌پذیر نیز خوشبختانه اتفاقی رخ نداده است.

وی تأکید کرد: درباره تعداد محدودی از کشورها که اکنون چنین اقداماتی انجام داده‌اند، به نظر من دولت باید اهتمام بیشتری داشته باشد و با پیگیری جدی‌تر، برای حل هرچه سریع‌تر این مشکلات اقدام کند.

این مقام صنفی با اشاره به وضعیت پروازهای خارجی به ایران گفت: ایرلاین‌های خارجی از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه تقریباً پروازی به ایران نداشتند، اما هواپیمایی ایران همچنان پس‌از بازگشایی آسمان، پروازهای خود را به این کشورها انجام می‌دادند و این روند کماکان ادامه دارد.

عراق حق تحریم پروازهای ایران را نداشت؛ پروازها به بغداد باید بازگردد

رفیعی درباره ضرورت ازسرگیری پروازهای ایران و بغداد اظهار کرد: پروازهای ایران از مبدأ به مقصد بغداد و بالعکس باید مجدداً به شبکه خطوط پروازی کشور بازگردد، زیرا کشور عراق حق تحریم پروازهای ایران را نداشت.

وی تاکید کرد: همه مراودات عراق با ایران است و بیشترین سهم روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق با ایران است. اگر برای عراق، کشور آمریکا اهمیت دارد، باید موضع خود را در قبال ایران شفاف کند؛ زیرا همه مراودات عراق با ایران است و حتی بقای عراق نیز به این روابط وابسته است. با وجود این، عراق به سرعت به چنین تحریمی تن می‌دهد.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: دولت عراق اعلام می‌کند که پروازها به فرودگاه بغداد انجام نشود، اما پروازها به نجف همچنان برقرار باشد. مگر می‌شود یک کشور به یک فرودگاه اجازه دهد پروازهایش به ایران برقرار باشد و به فرودگاه دیگر چنین اجازه‌ای ندهد؟

چین رسماً اعلام کرد که تحریم‌های هوایی ایران را قبول ندارد و به هر حال اقدام مهمی انجام داد. اکنون پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به چین، مالزی و اندونزی انجام می‌شود

فرودگاه خصوصی نجف ریسک پرواز با ایران را پذیرفت، اما بغداد نه

وی یادآور شد: اتفاقاً فرودگاه نجف که اجازه داده پروازهایش به ایران برقرار باشد، فرودگاهی است که بخش خصوصی در آن حاکم است؛ نکته اینجاست که فرودگاه بخش خصوصی عراق ریسک برقراری پروازها با ایران را می‌پذیرد، اما فرودگاه دولتی بغداد اعلام می‌کند که پروازها از ایران به بغداد و از بغداد به ایران ممنوع باشد.

رفیعی درباره توافقات پروازی ایران با کشورهای مختلف نیز گفت: ما با همه کشورها تفاهم‌نامه‌های پروازی داشته‌ایم. در هفته چیزی حدود ۱۲۰ پرواز یا بیشتر به عراق داریم و حدود ۱۲۰ پرواز نیز از عراق به ایران انجام می‌شود.

وی ادامه داد: درباره افغانستان نیز حدود ۹ پرواز در هفته از ایران انجام می‌شود و ۹ پرواز از افغانستان به ایران می‌آید. البته این اعداد لزوماً به معنای آن نیست که همیشه هر دو طرف به همین تعداد پرواز انجام دهند. ممکن است اکنون ما پرواز داشته باشیم و آنها پرواز نداشته باشند.

این مقام صنفی توضیح داد: کاهش پروازهای طرف مقابل لزوماً به دلیل مسائل سیاسی نیست، بلکه ممکن است به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن پرواز یا کمبود تعداد ناوگان آنها باشد. با این حال، ما با همه کشورها قرارداد و تفاهم‌نامه داشته‌ایم و مراودات پروازی میان کشورها برقرار بوده است.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتاً تعداد پروازها متناسب با شرایط و زمان سفر تغییر می‌کند. برای مثال، پیک سفر ما در نوروز و تابستان است و در این دوره‌ها حجم پروازها به مراتب افزایش پیدا می‌کند؛ درباره عراق نیز پیک سفر ما در ایام اربعین است و در این مقطع، به یکباره حجم تقاضا افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، پروازها از سقف تفاهم‌نامه عبور می‌کنند و برای انجام پروازهای فوق‌العاده مجوز دریافت می‌شود.