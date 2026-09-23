به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع آیت‌الله شبیری زنجانی اظهار کرد: حضور مردم در این مراسم، آن هم در شرایطی که هوا گرم است و افراد ساعت‌ها در خیابان حضور دارند، نشان‌دهنده عمق علاقه و ارادت آنان به علم و فضیلت است.



وی افزود: این حضور را باید از منظر مردم‌شناسی مورد توجه قرار داد چرا که مردم ایران مردمی متدین هستند و عرق دینی و اعتقادات آنان ریشه‌دار و محکم است.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: مردم نسبت به روحانیت اصیل و مرجعیت دینی که سال‌های عمر خود را صرف فهم و تبیین معارف دین کرده‌اند، احساس علاقه و احترام دارند و این علاقه را در چنین صحنه‌هایی به شکل آشکار نشان می‌دهند.



فاضل لنکرانی با اشاره به حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع آیت‌الله شبیری زنجانی بیان کرد: مردم قم با حضور خود نشان دادند که همچنان نسبت به روحانیت و مرجعیت علاقه‌مند هستند و حضور در چنین مراسمی را برای خود دارای ارزش معنوی می‌دانند.



وی تأکید کرد: این حضور گسترده نشان می‌دهد که مردم همچنان پیوند خود را با مرجعیت و روحانیت اصیل حفظ کرده‌اند و برای شخصیت‌هایی که عمر خود را در مسیر فهم، تعلیم و انتقال معارف دینی سپری کرده‌اند، جایگاه ویژه‌ای قائل هستند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به تبلیغات صورت گرفته علیه روحانیت و مرجعیت گفت: با وجود همه مشکلات، مسائل و تبلیغاتی که دشمن علیه روحانیت و مرجعیت داشته و همچنان دنبال می‌کند، مردم در این مراسم حضور پیدا کرده و علاقه خود را آشکار کردند.



فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که نسبت به اعتقادات دینی خود پایبند هستند و این باور را می‌توان در حضور آنان در صحنه‌های مرتبط با روحانیت و مرجعیت مشاهده کرد.



وی خطاب به مردم و به ویژه نسل جوان اظهار کرد: باید توجه داشت که هدف قرار گرفتن مرجعیت، روحانیت و رهبری از سوی دشمن در واقع به دلیل جایگاه آنان در ارتباط با اسلام است.



وی ادامه داد: اسلام در جامعه جلوه‌هایی دارد که یکی از این جلوه‌ها در مرجعیت و روحانیت اصیل و در جایگاه رهبری نظام اسلامی نمود پیدا می‌کند و به همین دلیل دشمن این جایگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر ضرورت حفظ این پیوند گفت: همان‌گونه که مردم تاکنون در حمایت از مرجعیت و ارزش‌های دینی ثابت‌قدم بوده‌اند، باید این استواری را ادامه دهند.



فاضل لنکرانی تصریح کرد: مردم و نسل جوان باید همچنان پشت سر مرجعیت و رهبری معظم انقلاب در زمان حاضر باشند و این مسیر را با استقامت دنبال کنند.



وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار این همراهی و پایداری، حرکت مقدس انقلاب اسلامی بتواند به نتایج بالاتری دست پیدا کند.