به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: حضور مردم در این مراسم، آن هم در شرایطی که هوا گرم است و افراد ساعتها در خیابان حضور دارند، نشاندهنده عمق علاقه و ارادت آنان به علم و فضیلت است.
وی افزود: این حضور را باید از منظر مردمشناسی مورد توجه قرار داد چرا که مردم ایران مردمی متدین هستند و عرق دینی و اعتقادات آنان ریشهدار و محکم است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: مردم نسبت به روحانیت اصیل و مرجعیت دینی که سالهای عمر خود را صرف فهم و تبیین معارف دین کردهاند، احساس علاقه و احترام دارند و این علاقه را در چنین صحنههایی به شکل آشکار نشان میدهند.
فاضل لنکرانی با اشاره به حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی بیان کرد: مردم قم با حضور خود نشان دادند که همچنان نسبت به روحانیت و مرجعیت علاقهمند هستند و حضور در چنین مراسمی را برای خود دارای ارزش معنوی میدانند.
وی تأکید کرد: این حضور گسترده نشان میدهد که مردم همچنان پیوند خود را با مرجعیت و روحانیت اصیل حفظ کردهاند و برای شخصیتهایی که عمر خود را در مسیر فهم، تعلیم و انتقال معارف دینی سپری کردهاند، جایگاه ویژهای قائل هستند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به تبلیغات صورت گرفته علیه روحانیت و مرجعیت گفت: با وجود همه مشکلات، مسائل و تبلیغاتی که دشمن علیه روحانیت و مرجعیت داشته و همچنان دنبال میکند، مردم در این مراسم حضور پیدا کرده و علاقه خود را آشکار کردند.
فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: مردم ایران در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که نسبت به اعتقادات دینی خود پایبند هستند و این باور را میتوان در حضور آنان در صحنههای مرتبط با روحانیت و مرجعیت مشاهده کرد.
وی خطاب به مردم و به ویژه نسل جوان اظهار کرد: باید توجه داشت که هدف قرار گرفتن مرجعیت، روحانیت و رهبری از سوی دشمن در واقع به دلیل جایگاه آنان در ارتباط با اسلام است.
وی ادامه داد: اسلام در جامعه جلوههایی دارد که یکی از این جلوهها در مرجعیت و روحانیت اصیل و در جایگاه رهبری نظام اسلامی نمود پیدا میکند و به همین دلیل دشمن این جایگاهها را هدف قرار میدهد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر ضرورت حفظ این پیوند گفت: همانگونه که مردم تاکنون در حمایت از مرجعیت و ارزشهای دینی ثابتقدم بودهاند، باید این استواری را ادامه دهند.
فاضل لنکرانی تصریح کرد: مردم و نسل جوان باید همچنان پشت سر مرجعیت و رهبری معظم انقلاب در زمان حاضر باشند و این مسیر را با استقامت دنبال کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار این همراهی و پایداری، حرکت مقدس انقلاب اسلامی بتواند به نتایج بالاتری دست پیدا کند.
قم- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع آیتالله شبیری زنجانی گفت: مردم برای علما و مرجعیت اصیل احترام و جایگاه ویژهای قائل هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: حضور مردم در این مراسم، آن هم در شرایطی که هوا گرم است و افراد ساعتها در خیابان حضور دارند، نشاندهنده عمق علاقه و ارادت آنان به علم و فضیلت است.
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