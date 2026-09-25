راه پیروزی در نبرد تاریخی، ادامه راه شهدا با علم و آگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد پیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محمودآباد نمونه اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، نقشه‌راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و فرصت‌ها به پیروزی‌ها است.

وی افزود: در این پیام، حتی داغ و اندوه فقدان شهدا نیز در افق معرفتی و تمدنی، معنایی سرشار از شور و امید می‌یابد و یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو، معلم و استاد، مسیری برای شناخت منازعه میان خیر و شر و جنگ حق و باطل است.

امام جمعه موقت محمودآباد نمونه ادامه داد: مسئولیت اصلی نسل امروز، مجهز شدن به علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی، شکستن مرزهای دانش، پاسداری از هویت ملی و استقلال فرهنگی، صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و ادامه راه شهدا است.

پیری تصریح کرد: اندوه فقدان شهدا نباید به رکود، ناامیدی و انفعال منجر شود، بلکه باید به انگیزه‌ای برای حرکت، پیشرفت، مقاومت و تقویت جبهه حق تبدیل شود.

وی با بیان اینکه راه پیروزی در این نبرد تاریخی، ادامه راه شهدا با ابزار علم، تقوا و آگاهی است، گفت: اگر این پیام در دل و جان‌ها نفوذ کند، فضای کشور سرشار از طراوت، نشاط، امید و اعتلا خواهد شد و در نهایت به پیروزی ملت ایران منجر می‌شود.

