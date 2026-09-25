هزینه مقاومت در برابر آمریکا از هزینه سازش کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین انصاری رامندی در خطبههای این هفته نماز جمعه دانسفهان که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، با اشاره به روند مذاکرات و آنچه بدعهدیهای آمریکا عنوان کرد، اظهار کرد: امروز برای همگان روشن شده است که آمریکا مذاکره را برای رسیدن به توافق واقعی نمیخواهد، بلکه به دنبال تسلیم طرف مقابل است.
وی با انتقاد از افرادی که همچنان بر مذاکره با آمریکا تأکید دارند، افزود: اگر کسی انتظار داشته باشد آمریکا جز تسلیم محض را بپذیرد، سخت در اشتباه است.
امام جمعه دانسفهان با بیان اینکه مذاکره با آمریکا را «خسارت محض» میداند، تصریح کرد: تنها راه مقابله با آمریکا، ایستادگی و مقاومت است و هزینه مقاومت در برابر آمریکا از هزینه سازش کمتر خواهد بود.
انصاری رامندی ادامه داد: آمریکا مذاکره را برای تسلیم میخواهد و بر همین اساس، پذیرش مذاکره با چنین رویکردی نمیتواند منافع ملت ایران را تأمین کند.
وی در پایان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، گفت: هیچ انسان عاقلی و هیچ سیاستمدار باشرفی با چنین کشوری مذاکره نمیکند.
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