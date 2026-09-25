به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه سوم مهرماه شهر الوند، ضمن توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، یاد و خاطره شهدا و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله را گرامی داشت و رحلت آیتاللهالعظمی سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: رهبر انقلاب در این پیام از ایشان با تعابیری همچون «محقق و ژرفنگر»، «مسلط بر فنون مختلف استنباط»، «اهل تتبع و تدقیق» و «محضر افاده و استفاده» یاد کردند.
امام جمعه الوند افزود: این تعابیر هر یک به جنبهای از جایگاه علمی و شخصیتی آیتالله شبیری زنجانی در سنت حوزههای علمیه اشاره دارد و در مجموع، چهره یک محقق برجسته شیعه را ترسیم میکند.
مهدوی با گرامیداشت یاد سیدحسن نصرالله و فرماندهان شهید مقاومت گفت: تعابیر رهبر معظم انقلاب درباره مقاومت لبنان، حزبالله و شهید سیدحسن نصرالله، ریشه در الگوی مدیریتی وی طی سالها مبارزه با رژیم صهیونیستی دارد؛ الگویی که میتوان آن را «کارآمدی در اوج محدودیت» دانست.
وی ادامه داد: سیدحسن نصرالله و دیگر فرماندهان و رزمندگان شهید مقاومت، نهال مقاومت اسلامی را به درختی تنومند تبدیل کردند و با جهاد و مقاومت، عزت و سربلندی لبنان را در جهان اسلام به ارمغان آوردند.
امام جمعه الوند در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور ایران در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: این سخنرانی پاسخ مناسبی به تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا بود؛ تهدیدهایی که به گفته وی بر منطق زور استوار بود.
مهدوی افزود: رئیسجمهور ایران در سخنرانی خود با نمایش تصویر رهبر شهید و یادآوری جانباختن کودکان و دانشمندان، به بیان مواضع ایران درباره اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و استانداردهای دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر را به چالش کشید.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر اینکه ملت ایران زبان زورگویی را نمیپذیرد، اظهار کرد: مواضع مطرحشده نشان داد فشار و تهدید، از نگاه رئیسجمهور، موجب انسجام و مقاومت بیشتر ملت ایران خواهد شد.
سخنان نتانیاهو نشانه تلاش برای ایجاد آشوب در ایران است
امام جمعه الوند با اشاره به اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره آینده ایران گفت: مضمون این سخنان از نگاه من نشان میدهد آمریکا و اسرائیل به دنبال طراحی برای ایجاد تغییر در ایران هستند و تحقق آن را به ایجاد فرصت مناسب و گذر زمان منوط میدانند.
وی ادامه داد: باید نسبت به این اظهارات و اهدافی که پشت فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران قرار دارد، هوشیار بود.
مهدوی در ادامه با اشاره به اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره طرح آمریکا برای تحریم هواپیماهای ایرانی اظهار کرد: در این زمینه به کشورهای منطقه هشدار داده شده است که وارد ماجراجویی آمریکا نشوند؛ چراکه در صورت جلوگیری از پرواز هواپیماهای ایرانی، محدودیتهایی نیز میتواند متوجه پروازهای کشورهای مقابل شود.
وی در ادامه با تشریح آنچه «فشار هماهنگ آمریکا علیه ایران» خواند، گفت: آمریکا یک فشار مرحلهبهمرحله علیه ایران ایجاد کرده که از دریا آغاز شده و اکنون به آسمان رسیده است.
مهدوی افزود: این فشار تنها یک اقدام دیپلماتیک نیست و از نگاه وی، آمریکا همزمان در حوزه نظامی و اقتصادی علیه ایران برنامهریزی میکند.
امام جمعه الوند با اشاره به برخی دیدگاهها درباره ضرورت ایجاد مسیر خروج برای دولت آمریکا از شرایط موجود، تأکید کرد: نباید با خوشبینی و انفعال، اقدامات آمریکا را تماشا کرد و لازم است تحولات و فشارهای جدید علیه ایران با دقت دنبال شود.
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