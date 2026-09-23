مدرسه صدرا میناب؛ نماد مقاومت و مبارزه در برابر استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حامد مبینی در جمع دانش‌آموزان مدرسه صدرا در شهرستان میناب با اشاره به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» اظهار کرد: خداوند در این آیه یک موعظه اساسی را مطرح می‌کند و آن، به پا خاستن برای خداست؛ یعنی انسان باید در مسیر زندگی خود، اقدامات و انتخاب‌هایش را با نیت الهی و در مسیر رضای خداوند قرار دهد.

مسئول سازمان مدارس صدرا افزود: دانش‌آموزی که در سال ۱۴۰۵ وارد مدرسه صدرا در میناب شده است، باید بداند که در منطقه‌ای تحصیل می‌کند که امروز به عنوان یکی از نمادهای مقاومت شناخته می‌شود؛ بنابراین باید نسبت به جایگاه خود و مسئولیتی که بر عهده دارد، آگاه باشد.

مبینی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید نسبت به نقش خود در جریان حق و باطل شناخت داشته باشند، تصریح کرد: تقابل جبهه حق و باطل از آغاز تاریخ وجود داشته و در طول تاریخ، انسان‌ها همواره در برابر یک انتخاب قرار داشته‌اند؛ امروز نیز هر انسان باید بداند در این تقابل، چه جایگاهی دارد و برای دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی چه نقشی می‌تواند ایفا کند.

وی خطاب به دانش‌آموزان مدرسه صدرا گفت: شما باید از خود بپرسید که یک دختر صدرا در میناب چه تفاوتی با دیگر دانش‌آموزان دارد و قرار است چه اثری در جامعه و تاریخ از خود به جا بگذارد. حضور شما در این مدرسه صرفاً برای درس خواندن و رسیدن به یک شغل نیست، بلکه باید زمینه‌ای برای تربیت انسان‌هایی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، آگاه و اثرگذار باشد.

مسئول سازمان مدارس صدرا ادامه داد: دانش‌آموزان مدارس صدرا باید خود را «راوی پیشرفت و مقاومت» بدانند و با دانش‌افزایی، کسب مهارت و شناخت مسائل جامعه، برای نقش‌آفرینی در آینده کشور آماده شوند.

مبینی مدرسه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تربیت و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان دانست و بیان کرد: مدرسه صدرا باید برای دانش‌آموزان یک محیط تربیتی و آموزشی برای آماده‌شدن جهت مسئولیت‌های اجتماعی باشد؛ دانش‌آموز باید در کنار تحصیل، دوستان و همراهانی برای مسیر زندگی پیدا کند و از مربیان و معلمان خود برای شناخت مسیر درست و حرکت در آن بهره بگیرد.

وی تأکید کرد: دانش‌آموز صدرا باید مدرسه را محلی برای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی بداند و تلاش کند با کسب علم و معرفت، در پیشرفت کشور و حل مسائل جامعه نقش‌آفرین باشد.

مسئول سازمان مدارس صدرا با بیان اینکه دانش‌آموزان باید خود را سفیران ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقاومت بدانند، گفت: یک دانش‌آموز صدرا باید بتواند با شناخت صحیح از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، آنها را برای دیگران تبیین و روایت کند و نشان دهد که نسل نوجوان و جوان چگونه می‌تواند در مسیر پیشرفت و مقاومت نقش‌آفرین باشد.

مبینی در پایان با اشاره به اهمیت حضور دانش‌آموزان در میناب و مدرسه صدرا، خاطرنشان کرد: حضور در چنین محیطی یک فرصت و نعمت است و باید از این فرصت برای رشد علمی، تربیتی و اجتماعی استفاده کرد تا نسل جدید بتواند در آینده کشور نقش مؤثری ایفا کند.