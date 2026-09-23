قربانی: برنامه‌ های فرهنگی شهر با قدرت و دقت بیشتری دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قربانی عصر چهارشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و از حضور ۲۰۰ شبه مردم در برنامههای مختلف قدردانی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی آستانه اشرفیه در سالروز تأسیس شهرداری اظهار کرد: این برنامه به همت شورای فرهنگ عمومی و با همکاری دستگاهها و ادارات برگزار شد و شهرداری و شورای اسلامی نیز در کنار سایر دستگاهها، برنامه ویژهای را با عنوان جشنواره «عطر برنج و طعم بادامزمینی» برگزار کرد.
وی با بیان اینکه برنامههای برگزارشده با پوشش رسانهای مناسبی همراه بود، افزود: انتظار میرود برنامههای فرهنگی شهر در آینده با قدرت، دقت و انسجام بیشتری برگزار شود تا شاهد افزایش کیفیت و اثرگذاری این برنامهها باشیم.
قربانی تصریح کرد:برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای آستانه اشرفیه دارند و لازم است دستگاهها و ادارات شهرستان با هماهنگی و برنامهریزی دقیقتر، زمینه برگزاری هرچه بهتر این برنامهها را فراهم کنند.
برنامههای فرهنگی نیازمند آسیبشناسی و مدیریت منسجم است
عباس عالم، عضو شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه، نیز با اشاره به ضرورت آسیبشناسی برنامههای فرهنگی اظهار کرد: هر برنامهای به دلیل پربار بودن، نیازمند بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف است تا بتوان در دورههای بعدی نواقص آن را برطرف کرد.
وی افزود: برنامههای فرهنگی باید پس از برگزاری به صورت کارشناسی ارزیابی شوند و میزان موفقیت، نحوه اجرا، استقبال مردم و کاستیهایی موجود مورد بررسی قرار گیرد تا کیفیت برنامهها در آینده افزایش یابد.
عالم تصریح کرد:روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باید متولی امور و برنامههای فرهنگی باشند تا با ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، نواقص برنامهها برطرف شده و رویدادهای فرهنگی با کیفیت بهتری برگزار شوند.
وی با تاکید به اینکه استفاده از فضای عمومی شهر نباید برای بهرهبرداری شخصی باشد، گفت: لازم است بهرهگیری از اماکن و ظرفیتهای عمومی در چارچوب برنامههای مشخص و در راستای منافع شهروندان انجام شود.
دبیرخانه جشنواره فرهنگی به شهرداری واگذار شود
سیدعباس نورحسینی، عضو شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه، با اشاره به برگزاری جشنوارههای فرهنگی در این شهر اظهار کرد: بهتر است شهرداری مسئولیت دبیرخانه جشنواره را برعهده داشته باشد تا برنامهریزی، هماهنگی و اجرای امور با انسجام بیشتری انجام شود.
وی افزود: هفته فرهنگی برنامه خوبی است، اما باید در کنار برنامههای فرهنگی و اجتماعی، با محوریت برنامههای مذهبی نیز همراه باشد تا هویت دینی و فرهنگی آستانه اشرفیه به شکل شایسته تری معرفی شود.
نورحسینی با بیان اینکه آستانه اشرفیه قطب مذهبی گیلان است، ادامه داد: ظرفیتهای مذهبی شهرستان باید در برنامهریزی های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و برنامههای هفته فرهنگی نیز متناسب با جایگاه مذهبی این شهر برگزار شود.
وی با اشاره به وضعیت برخی معابر شهری گفت: وضعیت برخی معابر بسیار نگرانکننده است. هرچند مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما انتظار میرود ساماندهی معابر با جدیت دنبال شود.
عضو شورای اسلامی با بیان اینکه من معتقد به جمعآوری نیستم، ادامه داد: ساماندهی موضوع اهمیت زیادی دارد؛ بهویژه در مرکز شهر که زیباسازی و نظم شهری در آن بسیار مهم است.
وی بر ضرورت ساماندهی سگهای بلاصاحب تأکید کرد و گفت: لازم است در شهرستان کمیتهای برای ساماندهی این معضل تشکیل شود تا با همکاری دستگاههای مسئول، راهکاری اصولی و پایدار برای این موضوع اتخاذ شود.
جانمایی دکلهای مخابراتی با رویکرد زیباسازی شهری انجام شود
حسن حبیب پور، عضو شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه، نیز با اشاره به ضرورت ساماندهی دکلهای مخابراتی در سطح شهر اظهار کرد: جانمایی دکلهادر میدان آقا سیدجلالالدین اشرف باید با دقت بیشتری انجام شود و موضوع مناسبسازی آن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: زیباسازی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است و جانمایی سازهها و تجهیزات شهری باید بهگونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای ارتباطی، کمترین آسیب را به منظر عمومی شهر وارد کند.
حبیب پور با تأکید بر اهمیت ورودیهای شهر تصریح کرد: ورودی شهر نخستین تصویری است که مسافران و گردشگران از آستانه اشرفیه مشاهده میکنند، بنابراین باید برای ساماندهی، زیباسازی و ارتقای جلوههای بصری ورودیهای شهر برنامهریزی مناسبی انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر آستانهاشرفیه گفت: شرکت مخابرات باید هنگام جانمایی دکل مخابراتی و انعقاد قرارداد جدید، موضوع زیباسازی شهر را نیز مورد توجه قرار دهد و الزامات مربوط به منظر شهری را در اجرای طرحهای خود رعایت کند.
وی گفت: هماهنگی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و شرکت مخابرات میتواند زمینه اجرای مناسبتر این طرحها و حفظ سیمای شهری آستانه اشرفیه را فراهم کند.
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