به گزارش خبرنگار مهر ،علی کیا عصر چهارشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه، با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد:دفاع مقدس صرف یک رویداد تاریخی، فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری است که می تواند الگوی نسل امروز در عرصههای مختلف باشد.
سرپرست شهرداری آستانه اشرفیه افزود: ارزشها و تجربههای دفاع مقدس گذشته، چراغ راه جامعه در دفاع مقدس فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی امروز است و باید این مفاهیم به نسل جوان و دانشآموزان منتقل شود.
وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی جدید فرصت مناسبی برای تبیین فرهنگ مسئولیت پذیری، همدلی، تلاش و خدمت به جامعه است؛ ارزشهایی که رزمندگان دوران دفاع مقدس برای پاسداری از کشور و مردم بر پایه آن ایستادگی کردند.
کیا با اشاره به برنامههای پیشبینیشده به مناسبت روز آتشنشان گفت: آیین کلنگ زنی سوله جدید ایستگاه شماره یک آتشنشانی برگزار میشود.
وی افزود: این سوله برای ایجاد خوابگاه و بخش اداری احداث خواهد شد و ساخت انبار، فضای مخابراتی و سوله پارکینگ آتشنشانی نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.
سرپرست شهرداری با بیان اینکه اجرای این طرحها در راستای خدمترسانی بهتر به آتشنشانان انجام میشود، تصریح کرد:احداث سولههای جدید، فضای مناسبتری برای استقرار نیروها، نگهداری تجهیزات و افزایش آمادگی نیروهای آتشنشانی فراهم میکند.
وی با بیان اینکه ۹ دستگاه خودروی آتشنشانی از رده خارج شدهاند، اظهار کرد: مجموع هزینه تعمیر این خودروها حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
کیا افزود: با توجه به هزینه بالای تعمیر خودروهای فرسوده، شهرداری در نظر دارد با استفاده از بودجه ۹ میلیارد تومانی موجود، برای خرید و نوسازی ناوگان آتشنشانی اقدام کند.
وی تصریح کرد:اجرای این برنامه پس از اخذ مجوزهای لازم و تصویب شورای اسلامی شهر انجام خواهد شد تا بخشی از نیازهای ناوگان آتشنشانی آستانه اشرفیه تأمین شود.
سرپرست شهرداری آستانه اشرفیه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی با توجه به آغاز فصل پاییز گفت: شهرداری اجرای طرحهای عمرانی پیشبینیشده را با جدیت دنبال میکند.
وی از جانمایی دکل مخابراتی در محدوده میدان سلطان سید جلالالدین اشرف خبر داد وگفت:: این طرح با هدف ساماندهی تجهیزات مخابراتی و زیباسازی منظر شهری اجرا میشود.
اجرای طرح آسفالت مرکز شهر به مساحت ۱۱ هزار مترمربع
کیا با اشاره به اجرای طرح آسفالت مرکز شهر به مساحت ۱۱ هزار مترمربع ،افزود: اجرای این پروژه در دستور کار شهرداری قرار دارد و تلاش میشود عملیات آن با سرعت مناسب انجام شود.
وی گفت: همکاری همسایگان و ساکنان محدوده طرح برای اجرای مطلوب پروژه آسفالت ضروری است و از شهروندان انتظار میرود همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
سرپرست شهرداری آستانه اشرفیه با اشاره به برگزاری جشنواره برنج و بادام زمینی در آستانه اشرفیه که با استقبال مردم همراه شد و فضای شادی و نشاط را در شهر ایجاد کرد،گفت:برگزاری جشنواره برنج زمینه تقویت وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی مردم آستانه اشرفیه را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه جشنواره برنج و بادام زمینی با هدف پاسداشت ظرفیتهای فرهنگی، کشاورزی و بومی منطقه برگزار شد، افزود: این رویداد به معرفی جایگاه برنج در هویت اقتصادی و اجتماعی شهرستان کمک کرد.
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