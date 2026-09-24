به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در جریان بازدید مدیر برنامه ملی میکروالکترونیک معاونت علمی و فناوری به همراه نمایندگان ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق از مجموعه خلاق و نوآور کارستان بهارستان در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ظرفیت‌های همکاری مشترک دو مجموعه و محورهای اجرایی برنامه «میکروخلاق» مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، ضمن بررسی سرفصل‌های اقدام مشترک در چارچوب برنامه ملی «میکروخلاق»، زمینه‌های ایجاد پیوند میان برنامه‌های ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق و برنامه ملی میکروالکترونیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود برای تعریف اقدامات مشترک بررسی شد.

برنامه «میکروخلاق» با رویکرد اتصال نیازمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع خلاق به ظرفیت‌های حوزه میکروالکترونیک طراحی شده است و حوزه‌هایی از جمله صنعت اسباب‌بازی، پویانمایی، بازی‌های دیجیتال و آموزش و توانمندسازی را دربر می‌گیرد.

در ادامه این بازدید، مدیر برنامه ملی میکروالکترونیک با حضور در مجموعه نوآوری امید مستقر در کارستان بهارستان، درباره چارچوب برنامه «میکروخلاق»، ساختار پیشنهادی و سازوکار اجرایی آن با برخی فعالان صنایع خلاق گفت‌وگو کرد. در این نشست، نیازمندی‌های فناورانه این حوزه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای شکل‌گیری همکاری میان فعالان صنایع خلاق و زیست‌بوم میکروالکترونیک مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، محورهای اجرایی برنامه «میکروخلاق» در سه حوزه اصلی دنبال می‌شود. محور نخست، پیوند صنعت اسباب‌بازی با فناوری‌های الکترونیکی و استفاده از ظرفیت‌های میکروالکترونیک در توسعه محصولات و خدمات این حوزه است. محور دوم به بازی‌های دیجیتال با تمرکز بر ظرفیت‌های هوش مصنوعی اختصاص دارد و محور سوم نیز به حوزه‌های مشترک میان فناوری‌های میکروالکترونیک و صنعت پویانمایی می‌پردازد.

در این نشست، سرفصل‌های اجرایی مرتبط با این سه محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چارچوب اولیه اقدامات مشترک برای ادامه مسیر برنامه «میکروخلاق» تعیین شد.

اجرای این برنامه با هدف نزدیک‌تر شدن ظرفیت‌های فناورانه حوزه میکروالکترونیک به نیازهای واقعی صنایع خلاق دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه تعریف همکاری‌های مشترک میان فعالان این دو حوزه و توسعه راهکارهای فناورانه متناسب با نیازهای صنایع خلاق را فراهم کند.