تحلیلگران: کره شمالی احتمالا سلاح مافوق صوت ارتقایافته آزمایش کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی روز یکشنبه دو موشک بالستیک کوتاهبرد را در سواحل شرقی خود شلیک کرد و تحلیلگران معتقدند یکی از این آزمایشها ممکن است مربوط به نسخه ارتقایافته موشک مافوق صوت «هواسونگفو-۱۱امآ-۱» باشد.
کره شمالی بدون اعلام نوع سلاح، تنها گفت دفتر موشکی این کشور «نوع جدیدی از سلاح» را در چارچوب آزمایش فناوری دفاعی فوقمدرن با موفقیت آزمایش کرده است.
یانگ مو جین، رئیس پیشین دانشگاه مطالعات کره شمالی در سئول گفت این موشک با برد ۴۵۰ تا ۶۰۰ کیلومتر برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی مهم در سراسر شبهجزیره کره در مدت کوتاه طراحی شده است.
تصاویر منتشرشده از سوی رسانههای دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون و دخترش «جو آئه» را در حال مشاهده مسیر پرواز این موشک نشان میدهد. کیم نیز هشدار داده است پیشرفت این سلاح میتواند «ضربهای بسیار دردناک و اجتنابناپذیر» به دشمنان وارد کند.
تحلیلگران همچنین میگویند همکاری نظامی کره شمالی و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین افزایش یافته و پیونگیانگ در ازای حمایت از مسکو، مزایای اقتصادی و فناوری نظامی دریافت کرده است.
هونگ سونگ پیو، پژوهشگر مؤسسه امور نظامی کره گفت یک آزمایش موفق بهتنهایی برای اثبات توانمندی کامل این سلاح کافی نیست، اما در صورت استقرار عملیاتی، دفاع در برابر آن بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا موشک در مرحله پایانی پرواز مانور میدهد و بهویژه در سرعتهای مافوق صوت، رهگیری آن دشوارتر از موشکهای بالستیک متعارف است.
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