ژاپن: کره شمالی دومین موشک خود را شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع ژاپن روز یکشنبه اعلام کرد کره شمالی شامگاه یکشنبه (به وقت محلی) دومین موشک خود را شلیک کرده است؛ این اقدام چند ساعت پس از آن انجام شد که پیونگیانگ یک موشک را که به نظر میرسید بالستیک کوتاهبرد باشد، شلیک کرد.
گارد ساحلی ژاپن از کشتیها خواست اطلاعات بعدی درباره این پرتابها را زیر نظر داشته باشند و در صورت مشاهده اشیای سقوطکرده، بدون نزدیک شدن به آنها، موضوع را گزارش کنند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز بهطور جداگانه اعلام کرد کره شمالی یک پرتابه را به سمت دریای شرقی، که دریای ژاپن نیز نامیده میشود، شلیک کرده است.
منابع دولتی ژاپن اعلام کردند این پرتابه احتمالاً در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرده است.
بر اساس گزارشهای تکمیلی، ارتش کره جنوبی بعداً اعلام کرد دو موشک بالستیک کوتاهبرد در فاصله حدود سه ساعت از یکدیگر از منطقه وونسان شلیک شدهاند؛ موشک نخست حدود ۴۵۰ کیلومتر و موشک دوم بیش از ۶۰۰ کیلومتر پرواز کرده است.
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