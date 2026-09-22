به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، لی جای میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کرد: معتقدم میان تحریم ها که به هر حال چندان مؤثر نیستند و توقف توسعه سلاح های هسته ای بیشتر و فناوری موشک های بالستیک قاره پیما امکان دستیابی به یک توافق وجود دارد.

وی بیان کرد: هرچقدر هم که چنین توافقی ناخوشایند به نظر برسد، جهان جایگزین واقع بینانه ای ندارد.

رئیس جمهور کره جنوبی مدعی شد: برآوردهای ما نشان می دهد که کره شمالی اکنون توانایی تولید یا ممکن است هم اکنون در حال تولید سالانه ۱۰ تا ۲۰ سلاح هسته ای بیشتر باشد. زمانی که این کشور تصور کند به اندازه کافی سلاح هسته ای و موشک برای تضمین بقای خود انباشته کرده است، وسوسه خواهد شد که آنها را برای کسب درآمد صادر کند.

دیپلمات های ارشد آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روز دوشنبه در نیویورک دیدار و بر خلع سلاح هسته ای کره شمالی تاکید کردند. آنها همچنین اعلام کردند مسیر گفت وگو باز است و از پیونگ یانگ خواستند گفت وگوها را از سر بگیرد.

این در حالی است که پیونگ یانگ بر وضعیت هسته ای خود که آن را برگشت ناپذیر توصیف کرده بیش از پیش تاکید دارد.