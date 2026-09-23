سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود مشکلات ترافیکی در ورودی شهر میناب، به عنوان دروازه استراتژیک اتصال به سواحل مکران و نقطه تلاقی تردد میان سه استان اظهار داشت : شهر میناب در حال حاضر با چالش جدی نبود جاده کمربندی روبرو است.



وی افزود: عبور مداوم خودروهای سنگین از میان بافت شهری و معابر اصلی میناب، نه تنها باعث ایجاد گره‌های ترافیکی فرساینده شده، بلکه امنیت و آرامش ساکنان منطقه را نیز به شدت به خطر انداخته است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت ترافیکی شهر میناب را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: عبور خودروهای سنگین از هسته مرکزی شهر، فراتر از تحمل مردم و کسب‌وکارها رفته است.



هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: گره‌های ترافیکی ایجاد شده در اثر عبور خودروهای ترانزیتی، برای مردم میناب غیرقابل تحمل شده و نیاز به یک راهکار زیرساختی فوری دارد.



هاشمی خاطرنشان کرد: میناب با وجود جایگاه منطقه‌ای خود، به دلیل فقدان جاده کمربندی، از ظرفیت‌های اتصال به سواحل مکران به درستی بهره‌برداری نمی‌کند و مسیرهای عبوری فعلی، گلوگاه‌های اصلی منطقه محسوب می‌شوند.



نماینده مردم شرق هرمزگان با یادآوری روند پیگیری‌های صورت گرفته، به یک نکته کلیدی تاکید کرد: مطالعات لازم برای احداث جاده کمربندی میناب پیش از این به انجام رسیده است؛ اما این پروژه در مرحله حساس اجرا، نیازمند دستور مستقیم و اقدام فوری است.



وی با انتقاد از روند اجرایی پروژه‌ها افزود: در جلسات متعدد با وزیر راه و معاونان ایشان، وعده‌های مکرری مبنی بر انجام و اجرای این پروژه حیاتی داده شده است، اما تاکنون شاهد حرکت عملی و اجرایی در اجرای پروژه نبوده‌ایم.



هاشمی با تاکید بر اهمیت این پروژه در توسعه اقتصادی و رفع معضلات اجتماعی منطقه، از وزیر راه درخواست کرد تا در سفر یا نشست‌های آتی خود، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.



نماینده مردم شرق هرمزگان بیان داشت: از مقام وزیر راه انتظار می‌رود با درک حساسیت موضوع، دستور فوری برای آغاز عملیات اجرایی جاده کمربندی میناب را صادر کند تا این گره ترافیکی و اقتصادی از منطقه باز شود.



وی با اشاره به اینکه پل آبنمای رودان، نقش حیاتی در اتصال بخش‌های مختلف منطقه و مدیریت جریان عبور و مرور ایفا می‌کند گفت : این پل همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد که برای اجرای آن نیازمند مجوز احداث و تامین اعتبار است.



نماینده مردم شرق هرمزگان گفت: احداث پل دوم استقلال میناب برای این شهر ضرورت دارد تصمیم وزیر می‌تواند برای این شهر تاثیر گذار باشد.