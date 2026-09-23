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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

اجرای جاده کمربندی میناب مطالبه‌ای برای گره‌گشایی از ترافیک

اجرای جاده کمربندی میناب مطالبه‌ای برای گره‌گشایی از ترافیک

میناب_ نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با اشاره به بحران ترافیکی ناشی از تردد خودروهای سنگین در مسیرهای اصلی شهر میناب،خواستار مداخله فوری وزیر راه برای عملیاتی شدن کمربندی میناب شد.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود مشکلات ترافیکی در ورودی شهر میناب، به عنوان دروازه استراتژیک اتصال به سواحل مکران و نقطه تلاقی تردد میان سه استان اظهار داشت : شهر میناب در حال حاضر با چالش جدی نبود جاده کمربندی روبرو است.

وی افزود: عبور مداوم خودروهای سنگین از میان بافت شهری و معابر اصلی میناب، نه تنها باعث ایجاد گره‌های ترافیکی فرساینده شده، بلکه امنیت و آرامش ساکنان منطقه را نیز به شدت به خطر انداخته است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت ترافیکی شهر میناب را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: عبور خودروهای سنگین از هسته مرکزی شهر، فراتر از تحمل مردم و کسب‌وکارها رفته است.

هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: گره‌های ترافیکی ایجاد شده در اثر عبور خودروهای ترانزیتی، برای مردم میناب غیرقابل تحمل شده و نیاز به یک راهکار زیرساختی فوری دارد.

هاشمی خاطرنشان کرد: میناب با وجود جایگاه منطقه‌ای خود، به دلیل فقدان جاده کمربندی، از ظرفیت‌های اتصال به سواحل مکران به درستی بهره‌برداری نمی‌کند و مسیرهای عبوری فعلی، گلوگاه‌های اصلی منطقه محسوب می‌شوند.

نماینده مردم شرق هرمزگان با یادآوری روند پیگیری‌های صورت گرفته، به یک نکته کلیدی تاکید کرد: مطالعات لازم برای احداث جاده کمربندی میناب پیش از این به انجام رسیده است؛ اما این پروژه در مرحله حساس اجرا، نیازمند دستور مستقیم و اقدام فوری است.

وی با انتقاد از روند اجرایی پروژه‌ها افزود: در جلسات متعدد با وزیر راه و معاونان ایشان، وعده‌های مکرری مبنی بر انجام و اجرای این پروژه حیاتی داده شده است، اما تاکنون شاهد حرکت عملی و اجرایی در اجرای پروژه نبوده‌ایم.

هاشمی با تاکید بر اهمیت این پروژه در توسعه اقتصادی و رفع معضلات اجتماعی منطقه، از وزیر راه درخواست کرد تا در سفر یا نشست‌های آتی خود، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

نماینده مردم شرق هرمزگان بیان داشت: از مقام وزیر راه انتظار می‌رود با درک حساسیت موضوع، دستور فوری برای آغاز عملیات اجرایی جاده کمربندی میناب را صادر کند تا این گره ترافیکی و اقتصادی از منطقه باز شود.

وی با اشاره به اینکه پل آبنمای رودان، نقش حیاتی در اتصال بخش‌های مختلف منطقه و مدیریت جریان عبور و مرور ایفا می‌کند گفت : این پل همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد که برای اجرای آن نیازمند مجوز احداث و تامین اعتبار است.

نماینده مردم شرق هرمزگان گفت: احداث پل دوم استقلال میناب برای این شهر ضرورت دارد تصمیم وزیر می‌تواند برای این شهر تاثیر گذار باشد.

کد مطلب 6956710

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