لاوروف و روبیو دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، سرگئی لاوروف و مارکو روبیو وزرای خارجه روسیه و آمریکا امروز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه روسیه، انتظار می‌ رود این ۲ دیپلمات ارشد درباره همکاری‌ های روسیه و آمریکا در سازمان ملل و سایر مسائل گفتگو کنند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که روسیه و آمریکا، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، از پتانسیل عظیمی برای توسعه همکاری‌ ها برخوردارند، هرچند این ظرفیت تا حد زیادی دست‌ن خورده باقی مانده است.

لاوروف به نمایندگی از روسیه در هشتاد و یکمین نشست حضور دارد و قرار است روز شنبه سخنرانی کند.

بحث‌های عمومی از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر برگزار می‌شود و در ۲۸ سپتامبر ازسر گرفته خواهد شد.