انتقاد روسیه از تغییر سیاست آمریکا در قبال جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو به اصول حل‌وفصل مسئله اوکراین که پوتین در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد، پایبند است.

سرگئی لاوروف در ادامه ضمن انتقاد از سیاست متغیر آمریکا در قبال جنگ اوکراین افزود: واشنگتن گزارش های اطلاعاتی را برای استفاده در جبهه در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. واضح است که آمریکا رویکرد خود را در درک آنچه در دیدار آلاسکا (بین ترامپ و پوتین) در مورد اوکراین رخ داد، تغییر داده است.

وی تصریح کرد: در حالی که روسیه آماده اجرای کامل توافقات صورت‌گرفته در آلاسکا بود، آمریکا با این ادعا که توافقات نشست آنکوریج به پایان رسیده است، به ارزیابی‌های اروپا و اوکراین گرایش پیدا کرده است.

این اظهارات لاوروف در حالی است که او با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) در شهر مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره تحولات مربوط به جنگ اوکراین و درگیری نظامی آمریکا و ایران بحث و تبادل نظر کردند.