درآمدهای عملیاتی منطقه آزاد فرودگاه امام (ره) ۸۲ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از رشد ۸۲ درصدی درآمدهای عملیاتی منطقه آزاد شهر فرودگاهی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: توسعه فعالیتهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و افزایش تعداد کسبوکارهای فعال، از مهمترین عوامل این رشد بوده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: این رشد در شرایطی محقق شده است که همزمان اقدامات مختلفی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، توسعه زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاران و افزایش جذابیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی برای حضور بخش خصوصی در حال انجام است.
درخواستهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد فرودگاه امام ۹ برابر شد
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) همچنین با اشاره به افزایش استقبال فعالان اقتصادی از ظرفیتهای منطقه آزاد گفت: تعداد درخواستهای همکاری و سرمایهگذاری در سال جاری حدود ۹ برابر افزایش یافته است که این موضوع نشاندهنده افزایش توجه بخش خصوصی به ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی موجود در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) است.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای تخصصی، تسهیل فرایندهای اقتصادی و تجاری، گسترش فعالیتهای بازرگانی و سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد، از جمله محورهای مورد توجه شهر فرودگاهی در مسیر تقویت کسبوکار و افزایش درآمدهای عملیاتی منطقه است.
کاشفآذر با تأکید بر اهمیت نقش منطقه آزاد شهر فرودگاهی در توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور یادآور شد: رشد درآمدهای عملیاتی و افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری، نشاندهنده ظرفیتهای موجود در این منطقه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و سرمایهگذاری است و برنامهریزی برای استمرار این روند و تقویت زیرساختها و زمینههای فعالیت بخش خصوصی با جدیت دنبال خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تکیه بر ظرفیتهای فرودگاهی، منطقه آزاد و موقعیت راهبردی خود، تلاش میکند زمینه را برای حضور بیشتر سرمایهگذاران و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری فراهم کند.
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