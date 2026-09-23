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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

ظرفیت‌ های بومی گیلان در قاب «کادوس فیلم» روایت می‌شود

ظرفیت‌ های بومی گیلان در قاب «کادوس فیلم» روایت می‌شود

رشت- مدیر رسانه‌ای و اجرایی «کادوس فیلم» گفت: پلتفرم «کادوس فیلم» با هدف تقویت تولید محتوای بومی و معرفی ظرفیت‌ های فرهنگی، هنری و گردشگری گیلان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون میرجینی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به راه‌اندازی پلتفرم «کادوس فیلم»، اظهار کرد: این پلتفرم تلاش می‌کند با تکیه بر ظرفیت هنرمندان بومی، زبان‌ها و گویش‌های محلی و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری منطقه، محتوایی متناسب با نیاز و علاقه مخاطبان تولید و عرضه کند.

معاون سابق برنامه‌ریزی صدا و سیمای گیلان با اشاره به سابقه فعالیت خود در صدا و سیما افزود: با توجه به تجربه‌ای که در حوزه رسانه داشتیم و با همراهی یکی از همکاران سابق که معاون فنی صدا و سیمای گیلان بودند، تصمیم گرفتیم پلتفرمی با عنوان «کادوس فیلم» راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: در ابتدا هدف ما ایجاد چنین پلتفرمی با این گستره و کیفیت نبود، اما همواره این دغدغه را داشتیم که در حوزه فرهنگ و هنر گیلان، به‌ویژه در بخش رسانه، اقدامات بیشتری انجام شود.

میرجینی تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم با استفاده از تجربه‌ای که در سال‌های گذشته به دست آورده‌ایم، بستری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای منطقه ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت ملاحظات و ضوابط فرهنگی گفت: رعایت این ضوابط اصل مهمی است و در کنار آن باید به نیاز و میل مخاطب نیز توجه شود. بر همین اساس تلاش داریم در تولید محتوا، ویژگی‌ها و علایق مخاطبان را مورد توجه قرار دهیم.

مدیر رسانه‌ای و اجرایی پلتفرم «کادوس فیلم» با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت خود در حوزه رسانه افزود: تجربه کاری گذشته کمک زیادی کرده است تا امروز بتوانیم این مسیر را با شناخت بیشتری دنبال کنیم.

وی گفت: این پلتفرم اکنون راه‌اندازی شده و قابل مشاهده است و امیدواریم با رونمایی رسمی، مخاطبان نیز همراه ما باشند.

مشارکت مخاطبان در تولید محتوای «کادوس فیلم»

میرجینی از پیش‌بینی بخشی با عنوان «همراهان کادوس» در این پلتفرم خبر داد و اظهار کرد: در این بخش مخاطبان می‌توانند فیلم‌ها، تصاویر و سوژه‌هایی را که در محدوده زندگی خود می‌بینند، برای ما ارسال کنند.

وی افزود: به عنوان نمونه، اخیراً مخاطبی از تالش تصاویری را برای ما ارسال کرده بود که در حال بررسی آن هستیم.

ظرفیت‌ های بومی گیلان در قاب «کادوس فیلم» روایت می‌شود

مدیر رسانه‌ای و اجرایی پلتفرم «کادوس فیلم» با اشاره به اهمیت مشارکت مخاطبان در فعالیت‌های این پلتفرم بیان کرد: برای ما بسیار مهم است که بدانیم مخاطب چه می‌خواهد و چه موضوعاتی برای او جذاب است؛ بنابراین مشارکت مخاطبان در تعیین مسیر تولید محتوا اهمیت زیادی دارد.

«کادوس فیلم» پلتفرمی با رویکرد بومی است

میرجینی ادامه داد: احساس کردیم گیلان می‌تواند چنین پلتفرمی داشته باشد؛ بستری که فیلم و سریال، تولیدات بومی، مستند، گفت‌وگو و برنامه‌های متنوع را در کنار یکدیگر ارائه کند و هم‌زمان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری منطقه را نیز معرفی کند.

وی از اصحاب رسانه و مخاطبان برای همراهی با این مجموعه دعوت کرد و گفت: امیدواریم با کمک اهالی رسانه و مخاطبان بتوانیم محتوایی تولید کنیم که تا حد امکان بر اساس خواسته و نیاز مخاطب باشد و «کادوس فیلم» به بستری برای معرفی فرهنگ، هنر، طبیعت و استعدادهای شمال ایران تبدیل شود.

کد مطلب 6956759

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