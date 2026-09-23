به گزارش خبرنگار مهر، همایون میرجینی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به راه‌اندازی پلتفرم «کادوس فیلم»، اظهار کرد: این پلتفرم تلاش می‌کند با تکیه بر ظرفیت هنرمندان بومی، زبان‌ها و گویش‌های محلی و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری منطقه، محتوایی متناسب با نیاز و علاقه مخاطبان تولید و عرضه کند.

معاون سابق برنامه‌ریزی صدا و سیمای گیلان با اشاره به سابقه فعالیت خود در صدا و سیما افزود: با توجه به تجربه‌ای که در حوزه رسانه داشتیم و با همراهی یکی از همکاران سابق که معاون فنی صدا و سیمای گیلان بودند، تصمیم گرفتیم پلتفرمی با عنوان «کادوس فیلم» راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: در ابتدا هدف ما ایجاد چنین پلتفرمی با این گستره و کیفیت نبود، اما همواره این دغدغه را داشتیم که در حوزه فرهنگ و هنر گیلان، به‌ویژه در بخش رسانه، اقدامات بیشتری انجام شود.

میرجینی تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم با استفاده از تجربه‌ای که در سال‌های گذشته به دست آورده‌ایم، بستری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای منطقه ایجاد کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت ملاحظات و ضوابط فرهنگی گفت: رعایت این ضوابط اصل مهمی است و در کنار آن باید به نیاز و میل مخاطب نیز توجه شود. بر همین اساس تلاش داریم در تولید محتوا، ویژگی‌ها و علایق مخاطبان را مورد توجه قرار دهیم.

مدیر رسانه‌ای و اجرایی پلتفرم «کادوس فیلم» با اشاره به تجربه سال‌های فعالیت خود در حوزه رسانه افزود: تجربه کاری گذشته کمک زیادی کرده است تا امروز بتوانیم این مسیر را با شناخت بیشتری دنبال کنیم.

وی گفت: این پلتفرم اکنون راه‌اندازی شده و قابل مشاهده است و امیدواریم با رونمایی رسمی، مخاطبان نیز همراه ما باشند.

مشارکت مخاطبان در تولید محتوای «کادوس فیلم»

میرجینی از پیش‌بینی بخشی با عنوان «همراهان کادوس» در این پلتفرم خبر داد و اظهار کرد: در این بخش مخاطبان می‌توانند فیلم‌ها، تصاویر و سوژه‌هایی را که در محدوده زندگی خود می‌بینند، برای ما ارسال کنند.

وی افزود: به عنوان نمونه، اخیراً مخاطبی از تالش تصاویری را برای ما ارسال کرده بود که در حال بررسی آن هستیم.

مدیر رسانه‌ای و اجرایی پلتفرم «کادوس فیلم» با اشاره به اهمیت مشارکت مخاطبان در فعالیت‌های این پلتفرم بیان کرد: برای ما بسیار مهم است که بدانیم مخاطب چه می‌خواهد و چه موضوعاتی برای او جذاب است؛ بنابراین مشارکت مخاطبان در تعیین مسیر تولید محتوا اهمیت زیادی دارد.

«کادوس فیلم» پلتفرمی با رویکرد بومی است

میرجینی ادامه داد: احساس کردیم گیلان می‌تواند چنین پلتفرمی داشته باشد؛ بستری که فیلم و سریال، تولیدات بومی، مستند، گفت‌وگو و برنامه‌های متنوع را در کنار یکدیگر ارائه کند و هم‌زمان ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری منطقه را نیز معرفی کند.

وی از اصحاب رسانه و مخاطبان برای همراهی با این مجموعه دعوت کرد و گفت: امیدواریم با کمک اهالی رسانه و مخاطبان بتوانیم محتوایی تولید کنیم که تا حد امکان بر اساس خواسته و نیاز مخاطب باشد و «کادوس فیلم» به بستری برای معرفی فرهنگ، هنر، طبیعت و استعدادهای شمال ایران تبدیل شود.