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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

«تا افق راهی نیست» و «سرخ مثل آسمان» در قزوین رونمایی شد

«تا افق راهی نیست» و «سرخ مثل آسمان» در قزوین رونمایی شد

قزوین- آیین رونمایی از کتاب «تا افق راهی نیست» و افتتاح نمایشگاه آثار شهید هنرمند علی تاج‌احمدی با عنوان «سرخ مثل آسمان» در سینما بهمن قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «تا افق راهی نیست» و افتتاح نمایشگاه هنری «سرخ مثل آسمان» با محوریت معرفی زندگی، آثار و ابعاد شخصیتی شهید هنرمند علی تاج‌احمدی، چهارشنبه شب در سینما بهمن قزوین برگزار شد.

این مراسم با حضور مسعود نجابتی، گرافیست برجسته کشور، فرج‌الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، محمد کشاورز رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان، حمیدرضا ملازینل رئیس حوزه هنری استان قزوین و خانواده شهید تاج‌احمدی برگزار شد.

در این مراسم کتاب «تا افق راهی نیست» نوشته رها موسوی معرفی و از آن رونمایی شد؛ اثری که به زندگی و ویژگی‌های هنری و انسانی شهید علی تاج‌احمدی پرداخته است.

همزمان با رونمایی از این کتاب، نمایشگاه آثار شهید تاج‌احمدی با عنوان «سرخ مثل آسمان» نیز افتتاح شد و بخشی از آثار و فعالیت‌های هنری این شهید در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

مسعود نجابتی، گرافیست برجسته کشور، در این مراسم با اشاره به جایگاه هنری شهید تاج‌احمدی اظهار کرد: آثار این شهید با توجه به محدودیت‌ها و کمبود امکانات دوران فعالیت او، آثار فاخر و ارزشمندی است.

وی افزود: بدون شک اگر شهید تاج‌احمدی امروز در میان ما حضور داشت، می‌توانست یکی از مفاخر هنری کشور باشد.

نمایشگاه «سرخ مثل آسمان» با هدف بازخوانی ابعاد هنری و فرهنگی شخصیت شهید علی تاج‌احمدی برپا شده و از این پس میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

کد مطلب 6956918

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