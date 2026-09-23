عملیات ضد صهیونیستی در بیت عور و واکنش حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) عصر امروز چهارشنبه طی بیانیهای در واکنش به عملیات ضدصهیونیستی در رام الله اعلام کرد که عملیات «قهرمانانه» شامگاه امروز علیه گروهی از نظامیان صهیونیستی در نزدیکی حاجز بیت عور، در غرب رامالله، که به گفته آن ها از سوی یکی از فلسطینی ها انجام شده، پاسخی طبیعی به اقدامات شهرکنشینان و رهبران اشغالگر و همچنین یورشهای مکرر آنها به مسجدالاقصی و هتک حرمت مقدسات اسلامی است.
در این بیانیه تأکید شده است: جنایتهای اشغالگران و شبهنظامیان شهرکنشین و نقض مستمر حقوق مردم و سرزمین فلسطین در کرانه باختری اشغالی، جز ناکامیها و ضربات بیشتر برای آنها نتیجهای به همراه نخواهد داشت.
در ادامه حماس تاکید کرد که فلسطینی ها و جوانان معترض در کرانه باختری و قدس اشغالی باید مقاومت را با تمامی اشکال و ابزارهای آندر رویارویی با اشغالگران و شهرکنشینان در سراسر سرزمینهای اشغالی تشدید کنند.
پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیات ضد صهیونیستی به وسیله خودرو در جاده شماره ۴۴۳ در کرانه باختری خبر دادند. شبکه چهارده رژیم صهیوینستی از زخمی شدن شدید یکی از صهیونیستها خبر داد و برخی منابع نیز تعداد زخمی ها را بیشتر اعلام کردهآند. مجری این عملیات هدف تیراندازی اشغالگران گرفته است.
به دنبال این حادثه، شمار زیادی نظامی به محل ایست بازرسی که در آن عملیات صورت گرفته، اعزام شدهاند. رسانههای عبری اعتراف کردند که فردی که هدف عملیات زیرگیری در کرانه باختری قرار گرفته و شدیدا زخمی شده است، نظامی صهیونیست است.
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