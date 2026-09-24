تداوم یورش اشغالگران به مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، چندین منطقه در کرانه باختری بامداد پنجشنبه صحنه حملات گسترده نظامیان صهیونیست و یورش آنان به خانههای فلسطینی، بازداشت فلسطینی ها و استقرار خودروهای نظامی بود که همزمان با حملات شهرکنشینان صهیونیست، بستن جادهها و قطع برق ساکنان چندین منطقه انجام شد.
در شهر قلقیلیه، اشغالگران صهیونیست در میان استقرار نیروهای کمکی نظامی به همراه یک بولدوزر به این شهر یورش بردند و همزمان با وقوع درگیریها، دو فلسطینی بر اثر اصابت گلولههای اشغالگران صهیونیست زخمی شدند.
اشغالگران صهیونیست همچنین طی یورشهای گسترده دو جوان به نامهای فادی یوسف داوود و خالد محمود نزال را در منطقه الطبل بازداشت کردند، این در حالی است که متجاوزان صهیونیست به تعدادی از خانهها یورش برده و یکی از زمینها را با بولدوزر تخریب کردند.
نظامیان اسرائیلی همچنین به شهرکهای حبله و عزون در جنوب و شرق قلقیلیه یورش بردند و به یک ساختمان مسکونی در حبله حمله کردند، در حالی که عزون شاهد یورشها و بازداشتهای گسترده فلسطینیان بود.
در استان طوباس، نیروهای ارتش رژیم اشغالگر قدس به شهر طوباس حمله کرده و به یکی از خانهها یورش بردند. آنها همچنین به شهرک تمون در جنوب این استان حمله کرده و نیروهای کمکی نظامی را به همراه یک بولدوزر مستقر کرده و در محلههای این شهر مستقر شدند و دست به بازداشت گسترده فلسطینیان زدند.
نظامیان صهیونیست همچنین با حمله به روستای تیاسر در شرق طوباس به یکی از خانهها یورش بردند.
در استان نابلس، اشغالگران صهیونیست به روستای بیت امرین در شمال غربی این استان و شهرک سباستیا یورش بردند و همچنین از سمت ایست بازرسی بیت فوریک به شهر نابلس یورش بردند.
در بخش شرقی استان نابلس، یک کانون شهرکنشینی جدید در منطقه «الدهر» واقع در شرق بیت فوریک ظاهر شد، این در حالی است که شهرکنشینان صهیونیست جاده منتهی به منطقه المسعودیه در شمال غربی نابلس را بسته و برق ساکنان این منطقه را قطع کردند.
در استان جنین نیز نیروهای ارتش رژیم اشغالگر قدس به شهرک السیلات الحارثیه در غرب این استان یورش بردند و همچنین در جریان یورش به روستای کفر قود در شمال غربی جنین، به یک خانه حملهور شدند.
در استان الخلیل نیز نیروهای ارتش رژیم شغالگر صهیونیستی به شهرک الظاهریه در جنوب این استان یورش بردند، این در حالی است که شهرکنشینان صهیونیست جاده منتهی به روستای ام الخیر در مسافر یطا، در جنوب الخلیل را بستند.
اشغالگران صهیونیست همچنین به روستای المغیر در شمال شرقی رام الله یورش برده و به یکی از خانهها حمله کردند، آنان همچنین به شهرک بیت فجار در جنوب بیت لحم یورش بردند.
نظر شما