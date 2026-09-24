شاپور حدادیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات در شبکههای توزیع برق خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح تاکنون نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ کنتور معیوب تعویض و ۵۲۰ کلید غیرمجاز نیز اصلاح و تعویض شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای کاهش تلفات شبکه ابراز کرد: تاکنون ۶۵ انشعاب غیرمجاز جمعآوری شده و ۲۲ مورد دستگاه و محل مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز نیز از شبکه توزیع برق شناسایی و جمعآوری شده است.
رئیس اداره برق کاشان هدف اصلی اجرای این طرح را مدیریت هوشمند تلفات در شبکههای توزیع برق عنوان کرد و تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در این زمینه، علاوه بر کاهش تلفات، به بهبود بهرهوری شبکه و مدیریت مصرف برق کمک کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع حدود پنج مگاوات صرفهجویی در مصرف برق حاصل شده که بخشی از آن ناشی از اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات و اقدامات انجامشده در شبکه توزیع بوده است.
حدادیپور تأکید کرد: شناسایی و رفع نقاط پراتلاف، اصلاح تجهیزات معیوب، مقابله با انشعابات غیرمجاز و برخورد با مصرفهای غیرمجاز، از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه برق کاشان دنبال میشود.
نظر شما