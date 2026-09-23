بیمه معلم پیشقدم شد؛ حمایت از ۳هزار دانش آموز نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، بیمه معلم و صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، سه هزار بسته لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی را میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کشور توزیع کردند.

این اقدام با هدف حمایت از عدالت آموزشی، کمک به ایجاد فرصت‌های برابر تحصیلی و کاهش بخشی از دغدغه خانواده‌ها برای تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان به اجرا درآمد.

در چارچوب این طرح، مدیران شعب بیمه معلم با همراهی اداره کل آموزش‌وپرورش در استان‌ها، ضمن حضور در مدارس هدف، بسته‌های لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی را میان دانش‌آموزان توزیع کردند.

بیمه معلم، با توجه به پیوند دیرینه و ساختاری خود با جامعه فرهنگیان و آموزش‌وپرورش، حمایت از دانش‌آموزان و کمک به فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه مسیر تحصیل آنان را بخشی از رویکرد مسئولانه خود می‌داند و بر تداوم اقدامات مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی تأکید دارد.