سومین نقره ووشو به نام عرفان محرمی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در دیدار پایانی رقابت های وزن ۷۰- کیلوگرم مبارزات ساندا، عرفان محرمی نتیجه را به «ما شو» از چین‌ واگذار کرد و نقره ای دیگر را برای ووشو کشورمان کسب کرد.

وی پیش از رسیدن به دیدار نهایی مقابل «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ و «سئو یانگ» از کره جنوبی و «علی جان آبلاگاتف» از قزاقستان را شکست داده بود .

برای تیم ملی ووشو تا کنون سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی سه مدال نقره کسب کرده اند.

سهیل موسوی آخرین عضو تیم ملی ووشو است که برای کسب مدال طلا با «عبدالرشید عبدالله‌یف» از قزاقستان مبارزه کند.

مدال نقره عرفان محرمی ششمین مدال نقره و سیزدهمین مدال کاروان ایران است.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن