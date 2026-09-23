به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست تخصصی بررسی، پیگیری، مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» و «جنگ تحمیلی سوم»، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور مقامات قضایی و مسئولان مرتبط برگزار شد.

کیفرخواست برای پرونده‌های ویژه

دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: برگزاری سلسله‌جلسات پیگیری جنایات جنگی با جدیت در حال انجام است و تاکنون اقدامات مؤثری در زمینه جمع‌آوری مستندات متقن و صدور کیفرخواست‌های متعدد صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های ویژه افزود: برای چندین پرونده خاص، از جمله پرونده شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده گران‌قدر ایشان و همچنین پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، کیفرخواست صادر شده است. درباره جنایت صورت‌گرفته علیه مدرسه شجره طیبه که اقدام آمریکای جنایتکار در آن اظهر من الشمس است، دادستانی مصمم است دشمن را در قبال خون تک‌تک دانش‌آموزانی که سرمایه‌های این کشور بودند، پاسخگو کند. همچنین پرونده جنایت لامرد تکمیل شده و در آینده‌ای نزدیک کیفرخواست آن صادر خواهد شد.

تأکید بر استنادپذیری پرونده‌ها

این مقام عالی قضایی با تأکید بر اهمیت استنادپذیری این پرونده‌ها افزود: همه پرونده‌های مربوط به جنگ باید از نظر مستندات چنان قوی و غنی باشند که به عنوان سندی تاریخی در مجامع قضایی ماندگار شوند. تشریفات قضایی باید با دقت و جامعیت کامل رعایت شود تا حقوق مردم به صورت کامل احیا و استیفا گردد.

تأکید بر پیگیری تا حصول نتیجه نهایی

موحدی‌آزاد با یادآوری فرمایشات رهبر شهید انقلاب که فرمودند: «اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و همچنین دادگاه‌های داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود»، افزود: بر اساس تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اثبات جنایات جنگی دشمن و لزوم دریافت غرامت و خسارت و همچنین دستور صریح رئیس دستگاه قضا، دادستانی کل کشور وظیفه دارد این مسیر را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور تاکنون با بهره‌گیری از مجامع بین‌المللی نظیر نشست دادستان‌های کل اکو و همچنین مکاتبات انجام‌شده از جمله مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل، صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانده است. در سفر اخیر به قزاقستان و در حاشیه نشست دادستان‌های عضو اکو، دیدارهای سازنده‌ای با مقامات قضایی کشورها از جمله ترکیه، آذربایجان و قزاقستان داشتیم که در این دیدارها، جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خوبی تبیین و با استقبال و همدلی طرف‌های مقابل همراه شد.

آغاز جلسات دادگاه جنگ تحمیلی دوازده‌روزه

دادستان کل کشور در پایان ضمن درخواست همکاری و هم‌افزایی حداکثری همه دستگاه‌های کشوری و استانی در این امر ملی، از شروع جلسات دادگاه مربوط به «جنگ تحمیلی دوازده‌روزه» در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل خبر داد و افزود: به یاری خداوند، ما در این مسیر به پیروزی نهایی خواهیم رسید و تا دستیابی به پیروزی کامل و به سرانجام رساندن این پرونده‌ها ایستادگی خواهیم کرد و طبق موازین قانونی، غرامت و حقوق ملت ایران از متجاوزان ستانده خواهد شد.

در ادامه این نشست، سایر مقامات و مسئولان حاضر نیز به ارائه گزارش‌های تخصصی خود پیرامون روند پیشرفت مستندسازی و آخرین وضعیت پرونده‌های مطروحه در حوزه‌های مأموریتی خود پرداختند.