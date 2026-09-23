لشگری: تعامل صمت و بخش خصوصی قزوین در «دوران طلایی» قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری در جریان دیدار با مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهار کرد: تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های هم‌خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: یکی از سیاست‌ها و راهبردهای اصلی اداره کل صمت استان، پررنگ‌تر شدن نقش تشکل‌های غیردولتی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و باید از ظرفیت کارشناسی و تجربیات تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی بیش از گذشته استفاده شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: تعامل و همدلی درون تشکل‌ها، ایجاد آرامش و هم‌افزایی میان اعضای تشکل‌ها و تقویت توان و جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی از اولویت‌های اداره کل صمت است.

لشگری ادامه داد: هرچه تشکل‌ها منسجم‌تر و توانمندتر باشند و تعامل سازنده‌تری با اعضای خود داشته باشند، ظرفیت بیشتری برای مشارکت مؤثر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی استان خواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه هدف از تعاملات میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی صرفاً برگزاری جلسات نیست، گفت: خروجی این همکاری‌ها باید در تسهیل امور فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد فضای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های صنعتی و تجاری استان نمود پیدا کند.

مدیرکل صمت قزوین با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان اظهار کرد: بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی هرکدام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی دارند و اگر این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان مسائل بخش تولید و تجارت را با سرعت و اثربخشی بیشتری پیگیری و حل کرد.

وی بر تقویت ارتباط مستمر میان اداره کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، بانک صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، اتاق اصناف و سایر تشکل‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: مسائل فعالان اقتصادی باید با همکاری و همفکری مجموعه‌های مرتبط دنبال شود و هم‌افزایی و کار مشترک جایگزین موازی‌کاری شود.

لشگری خاطرنشان کرد: قزوین از ظرفیت قابل توجهی در حوزه صنعت، معدن و تجارت برخوردار است و با تکیه بر همدلی، آرامش و هماهنگی میان مجموعه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توان گام‌های مؤثرتری برای تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان برداشت.

