به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری اظهار کرد: به همت خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، موکبهای مردمی در نقاط مختلف استان برای خدمترسانی به زائران و عزاداران رهبر شهید برپا شده است.
وی افزود: این موکبها با راهبری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تا پایان مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به خدمات ارائه شده در موکب مستقر در مصلای شهر قزوین تصریح کرد: امداد و تعمیر خودرو با همکاری اتحادیه مکانیک، خدمات فنی و برق، پخت روزانه ۱۰ هزار قرص نان رایگان، پذیرایی صبحانه و عصرانه، توزیع چای، آب معدنی و شربت، اسکان مسافران و ارائه سایر خدمات مورد نیاز زائران از جمله برنامههای این موکب است.
لشگری ادامه داد: پخت و توزیع نان رایگان با مشارکت اتحادیههای نانوایان، الکترونیک، چینی و بلور، خودرو، میوه و ترهبار و بنکداران مواد غذایی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر موکب مصلای قزوین، موکبهای دیگری نیز در ورودی و خروجیهای استان، مراکز خدمات رفاهی، شهرکها و نواحی صنعتی و عوارضیها برای ارائه خدمات به زائران مستقر شدهاند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تأکید کرد: خانواده بزرگ تولید، صنعت و تجارت استان با افتخار در کنار مردم و عزاداران حضور دارد و تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید، خدمترسانی به زائران را ادامه خواهد داد.
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