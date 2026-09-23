توافق عراق و ترکیه برای اعمال حاکمیت بغداد بر منطقه سنجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر بسط کامل حاکمیت دولت عراق در منطقه سنجار توافق کردند.

دولت عراق همچنین اعلام کرد که نیروهای ترکیه پادگان «بعشیقه ـ زلیکان» را بر اساس سازوکاری که میان دو طرف مورد توافق قرار گرفته، به‌تدریج به دولت عراق تحویل خواهند داد.

به جزییات این سازوکار هیچ اشاره ای نشده است.

دیدار الزیدی و اردوغان در حاشیه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شده است.