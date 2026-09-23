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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

توافق عراق و ترکیه برای اعمال حاکمیت بغداد بر منطقه سنجار

توافق عراق و ترکیه برای اعمال حاکمیت بغداد بر منطقه سنجار

عراق و ترکیه در جریان دیدار رهبران دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اعمال حاکمیت کامل دولت عراق در سنجار توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت عراق اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر بسط کامل حاکمیت دولت عراق در منطقه سنجار توافق کردند.

دولت عراق همچنین اعلام کرد که نیروهای ترکیه پادگان «بعشیقه ـ زلیکان» را بر اساس سازوکاری که میان دو طرف مورد توافق قرار گرفته، به‌تدریج به دولت عراق تحویل خواهند داد.

به جزییات این سازوکار هیچ اشاره ای نشده است.

دیدار الزیدی و اردوغان در حاشیه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شده است.

کد مطلب 6956928

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