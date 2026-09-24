سرهنگ جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، ۱۴۷ عنوان برنامه با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» در سطح شهرستان قروه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها با مشارکت اقشار مختلف بسیج، بسیجیان محلات و گروه‌های تخصصی و با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و جهاد در مناطق مختلف شهرستان اجرا می‌شود.

ارائه خدمات پزشکی به مناطق محروم

فرمانده سپاه قروه یکی از محورهای برنامه‌های امسال را ارائه خدمات جهادی عنوان کرد و گفت: گروه‌های پزشکی و بهداشت و درمان به مناطق محروم اعزام می‌شوند تا خدمات مورد نیاز مردم این مناطق را ارائه کنند.

جمالی افزود: در کنار برنامه‌های خدمت‌رسانی، تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از نواختن زنگ مقاومت در مدارس شهرستان خبر داد و گفت: بخشی از برنامه‌های امسال با تمرکز بر نسل نوجوان و جوان و با هدف آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم مقاومت و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه قروه از برگزاری نخستین جشنواره «سودای عشق» با موضوع مقاومت در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره برای نخستین بار در قروه برگزار می‌شود و تلاش شده است از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای تبیین مفاهیم مقاومت استفاده شود.

جمالی افزود: این جشنواره در روزهای دوم، سوم و چهارم برگزار خواهد شد و برنامه‌های متنوعی در قالب آن پیش‌بینی شده است.

افتتاح طرح‌های عمرانی در روستاها

وی با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی سپاه در قروه گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، چند پروژه عمرانی در روستاهای کنگره و قره‌باغ‌خان افتتاح می‌شود.

فرمانده سپاه قروه ادامه داد: احداث خانه محروم و اجرای طرح‌های آبرسانی از جمله پروژه‌هایی است که با مشارکت و تلاش بسیجیان به سرانجام رسیده و در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.

جمالی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان و دانشجویان گفت: امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای مدارس و دانشگاه‌های شهرستان طراحی شده و تلاش شده است محتوای برنامه‌ها متناسب با نیاز و فضای فکری نسل نوجوان و جوان باشد.

وی اضافه کرد: مهمانانی از تهران نیز برای اجرای برنامه‌های «جهاد طبیب» و «نهضت روشنگری» دعوت شده‌اند که در مدارس و دانشگاه‌های شهرستان حضور خواهند یافت.

فرمانده سپاه قروه خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با پشتیبانی مسئولان شهرستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشارکت اقشار مختلف مردم در اجرای این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

جمالی در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس دارند و انتظار می‌رود همچون گذشته در پوشش این برنامه‌ها و انعکاس خدمات انجام‌شده مشارکت کنند.