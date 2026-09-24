کنترل تنگه هرمز و اقتدار ایران پیام روشنی به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی چهارشنبهشب در بیستمین یادواره علما و شهدای شهرستان بهشهر، بر اقتدار ملی و ایستادگی ملت در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.
حاجیبابایی با تجلیل از یاد و خاطره شهدای این مراسم، اظهار کرد: ما ملتی هستیم که در برابر تهدیدات دشمن عقبنشینی نمیکنیم و شعار “هیهات از ذلت” و عدم سازش یا تسلیم در برابر آمریکا، عین واقعیت و شعار همیشگی ماست.
وی با اشاره به نقش راهبردی ایران در منطقه، گفت: امروز ایران با اقتدار خود، در آستانه یک جهش بزرگ قرار دارد و تسلط ما بر تنگه هرمز نشاندهنده تغییر موازنه قدرت است و دشمنان میدانند که مقابله با ایران، چالشهای بسیار بزرگی خواهد داشت.
نایبرئیس مجلس همچنین با اشاره به ویژگیهای فرهنگی و مذهبی جامعه ایران، افزود: ملت ایران با تکیه بر تمدن کهن و پیوند عمیق با ارزشهای اسلامی، جامعهای هوشمند و تابآور است.
وی گفت: ما در مسیر پیشروی هستیم و با تکیه بر وحدت و پیروزی نهایی، بر تمامی چالشها غلبه خواهیم کرد.
حاجیبابایی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم همبستگی ملی، خاطرنشان کرد: در این دوران حساس، حفظ وحدت و حرکت یکپارچه در مسیر رهبری، بزرگترین سرمایه ما برای عبور از آزمونهای پیش رو و رسیدن به پیروزیهای بزرگتر است.
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