معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: تا اواسط هفته آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: طی این مدت بهویژه در ساعات بعدازظهر بر سرعت وزش باد افزوده شده که میتواند بهصورت لحظهای موجب خیزش گردوخاک شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین شاهد رشد ابر خواهیم بود؛ بهخصوص در اوایل هفته آینده و در روزهای شنبه و یکشنبه که در بعدازظهر آسمان قسمتی تا نیمهابری پیشبینی میشود، در این مدت تغییرات قابلملاحظهای در دمای هوا رخ نخواهد داد.
نوروزی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی در استان بیان داشت: صبح امروز شهرکرد با کمینه دمای ۵ درجه سانتیگراد، خنکترین ایستگاه استان و در عین حال خنکترین مرکز استان در بین مراکز استانهای کشور بود. در گرمترین ساعات نیز دمای شهرکرد به ۳۲ درجه سانتیگراد رسید.
نظر شما