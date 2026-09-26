بابایی: سرانه پرونده به قاضی در کشور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی صبح شنبه در همایش تقدیر از قضات نمونه خراسان شمالی اظهار کرد: برگزاری میزهای خدمت و حضور مسئولان قضایی در میان مردم می‌تواند به شناسایی مسائل و مشکلات جامعه و ارائه راهکار برای رفع آنها کمک کند.

وی در ادامه افزود: روند تحول و تعالی قوه قضائیه از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و در دوره نخست آن اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله تحول زیرساختی، توسعه خدمات الکترونیکی، هوشمندسازی فرایندها و بازرسی الکترونیکی انجام شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: در این دوره موضوع اتقان و کیفیت آرای قضایی نیز مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌محوری در قوه قضائیه نهادینه شد.

بابایی با بیان اینکه در جریان تدوین سند تحول، استان‌ها چالش‌های موجود را احصا و اعلام کردند، گفت: در مجموع ۲۱۱ چالش به قوه قضائیه واصل شد که این موارد در قالب هفت راهبرد کلان دسته‌بندی شد.

وی، اطاله دادرسی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده عنوان کرد و افزود: حرکت در مسیر تحول در این بخش شتاب گرفته و اقدامات انجام‌شده می‌تواند به افزایش رضایت مردم کمک کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی و ضرورت توجه به سرانه پرونده به قاضی اظهار کرد: نسبت پرونده به قاضی همچنان بالا است و سرانه پرونده به قاضی در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛ به‌گونه‌ای که میزان ورودی پرونده در تهران حدود ۳۰۰ پرونده است و در خراسان شمالی نیز این میزان کمتر نیست و در برخی موارد حتی بیشتر است.

بابایی تصریح کرد: شان و وظیفه ما چیزی جز خدمت به مردم نیست و دستگاه قضایی باید در شرایط دشوار کشور در کنار مردم حضور داشته باشد و با همراهی و خدمت‌رسانی، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کند.

وی بر ضرورت افزایش ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم تأکید کرد و گفت: باید ارتباط با مردم بیشتر شود، میزهای خدمت برگزار شود و خانواده زندانیان نیز بیش از گذشته مورد تکریم و توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، هم‌اندیشی را یکی از الزامات دوران تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و افزود: باید با استفاده از این ظرفیت، آسیب‌ها را شناسایی و رصد و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد.